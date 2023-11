Chiara Ferragni mostra ai fan la scarpiera della nuova casa: ci sono oltre 100 paia di scarpe, per un valore che fa venire i brividi.

Nuova casa, nuova scarpiera: stiamo parlando di Chiara Ferragni. Considerando che del lusso ne ha fatto uno stile di vita, l’imprenditrice non poteva che avere una cabina armadio con una parete interamente dedicata alle scarpe. Ce ne sono più di 100 paia: vediamo quanto vale la collezione.

Chiara Ferragni: la scarpiera della nuova casa è immensa

I comuni mortali sono abituati ad avere scarpiere che occupano meno spazio possibile. D’altronde, non tutti possono vantare case extra lusso, anzi. Negli ultimi tempi, i bilocali vanno per la maggiore e in molti si ritrovano a vivere in stile Renato Pozzetto ne Il ragazzo di campagna. Ironia a parte, può dirsi fortunata Chiara Ferragni che, nella nuova casa, vanta una cabina armadio che è grande quanto un appartamento di almeno 60 metri quadrati. Ovviamente, le amanti delle scarpe hanno immediatamente puntato gli occhi sulla scarpiera.

L’imprenditrice ha condiviso su Instagram parte della scarpiera della nuova casa: tre scaffali, composti da 8 ripiani ognuno, illuminati da piccoli faretti. Per il momento, Chiara ha riempito ‘soltanto’ sei ripiani, ma siamo pronti a scommettere che nei prossimi giorni registrerà il ‘tutto esaurito’. Attualmente, la Ferragni vanta circa 100 paia di scarpe, tra décolleté, sandali con il tacco, mules, stivaletti e stivali alti. Sia chiaro, le calzature sono ordinate per colore, da sinistra verso destra. Si parte dal nero e si passa all’argento, arrivando fino al rosa.

Quanto vale la scarpiera di Chiara Ferragni?

Considerando che la scarpiera della nuova casa conta almeno 100 paia di scarpe, una domanda sorge spontanea: quanto vale la collezione di Chiara? Nella prima colonna si notano le iconiche Lido di Bottega Veneta, ossia i sandali in pelle con motivo intrecciato. Il prezzo? 1.250 euro. Anche se la Ferragni non si è soffermata sui dettagli si vedono altri brand importanti, come: Jimmy Choo, Christian Dior, Prada e Chanel. Pertanto, possiamo immaginare che tutti i modelli vangano oltre 100 mila euro.