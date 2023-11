Anche se con il documentario Unica ha guadagnato un bel po’, Ilary Blasi punta al risparmio: ecco com’è il suo albero di Natale.

Dopo aver annunciato l’uscita del suo documentario Unica, Ilary Blasi ne ha approfittato per preparare l’albero di Natale. L’ex conduttrice de L’Isola dei Famosi, ovviamente, l’ha mostrato ai fan, che hanno immediatamente notato uno strano dettaglio: è lo stesso del 2022.

Ilary Blasi: l’albero di Natale è lo stesso del 2022

In questi giorni si fa un gran parlare di Ilary Blasi a causa dell’uscita su Netflix del suo documentario Unica. L’ex conduttrice dell’Isola dei Famosi ha voluto raccontare la sua verità sul divorzio da Francesco Totti e, in barba al benessere dei figli sbandierato all’inizio della separazione, ha vuotato il sacco. Il succo del docu-film? Il Capitano ha iniziato a tradirla per primo e se lei l’avesse saputo con anticipo si sarebbe data da fare allo stesso modo. Poco male, adesso ha un fustaccio al suo fianco – Bastian Muller – e se lo fa bastare. Forse, presa dalla frenesia del documentario, Ilary ha preparato l’albero di Natale con un certo anticipo.

“Mi sei mancato“, ha scritto a didascalia della Instagram Stories con cui ha mostrato la sua creazione ai fan. Si tratta di un grande albero, coperto di neve artificiale, che ha la base in un grande vaso bianco. Come decorazioni, la Blasi ha scelto palline bianche e in vetro trasparente e piccoli peluche bianchi a forma di orso e renne. I fan si sono subito resi conto di un dettaglio: l’albero è lo stesso del 2022.

Ilary Blasi che ricicla l’albero è l’idolo dei fan

A differenza di Chiara Ferragni che chiama un Christmas planner per farsi addobbare casa, Ilary Blasi ha preferito il fai da te. Non solo, l’ex moglie di Totti ha riciclato l’albero di Natale dello scorso anno. Come mai ha fatto questa scelta? Eppure, si dice che il docu-film Unica le abbia fatto incassare un bel gruzzoletto di soldi. Ovviamente, non conosciamo il motivo, ma possiamo affermare con certezza che è diventata l’idolo dei fan: “Una di noi” è il commento che va per la maggiore. Qualcuno sostiene addirittura che abbia tenuto l’albero addobbato in cantina per un anno, in modo da tirarlo fuori già pronto.