Ti infastidiscono i ricchi o parlare di denaro? Attenzione: potresti soffrire di una fobia pericolosa

Se temete la ricchezza o qualunque cosa abbia a che fare con il denaro potreste avere la plutofobia: ecco cos’è e come si manifesta.

Anche se al giorno d’oggi siamo un po’ tutti ossessionati dal denaro, tra chi ne vuole sempre di più e chi fa i salti mortali per arrivare a fine mese, ci sono persone che non riescono ad avere un rapporto sano con la ricchezza, propria o altrui. Non è una condizione così strana come può apparire, tanto che ha anche un nome: plutofobia. Scopriamo cos’è, quali sono le cause, i sintomi e la cura.

Plutofobia: cos’è e quali sono i sintomi

Dal greco plôutos (Πλοῦτος), che significa ricchezza, e phobos (φόβος), che si traduce con paura, la plutofobia è il terrore irrazionale e incontrollato della ricchezza. Non è solo il denaro e l’agiatezza a scatenare timori, ma anche le persone benestanti. Come in tutte le altre fobie, si tratta di un disturbo che può arrivare a condizionare negativamente l’esistenza. Ma, procediamo per gradi.

Le cause della plutofobia non sono state ancora stabilite con certezza, ma gli esperti credono che alla base ci sia un mix di fattori sociali, esperienziali e psicologici. Così come accade in tanti altre condizioni che coinvolgono la psiche, le esperienze della prima infanzia giocano un ruolo importante per stabilire un rapporto sano con la ricchezza.

Magari, a soffrire di questa fobia possono essere persone che hanno sofferto a causa di difficoltà finanziarie familiari, oppure hanno subito traumi legati al denaro, o ancora sono stati esposti ad atteggiamenti negativi nei riguardi dell’agiatezza altrui.

I sintomi sono comuni a quelli di disturbi simili: ansia, tachicardia, sudorazione eccessiva, vertigini, nausea, fino a veri e propri attacchi di panico. La prima risposta, neanche a dirlo, è l’evitamento.

Come si cura la plutofobia?

Generalmente, chi soffre di plutofobia teme qualunque cosa o persona abbia a che fare con il denaro. A scatenare ansia & Co. non è l’invidia, sia chiaro, ma qualcosa di più profondo. Spesso, infatti, gli individui che hanno questo disturbo temono talmente tanto di diventare ricchi che arrivano a sabotare la propria carriera professionale.

Nel momento in cui i sintomi arrivano a condizionare la normale attività quotidiana, è bene rivolgersi a uno psicoterapeuta. Soltanto con l’aiuto di uno specialista si può arrivare a comprendere le cause del disturbo, depotenziandolo e tornando a stare bene.