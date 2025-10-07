L’addio dei Coma Cose, significato: “Sparirò, ma tu promettimi che potrò sempre ritornare da te”

Qual è il significato della canzone L’addio dei Coma Cose? Il brano racconta la crisi di coppia che hanno vissuto nei mesi scorsi.

L’addio è la canzone che i Coma Cose hanno scelto per tornare in gara al Festival di Sanremo 2023. Un brano che non si distacca troppo dal loro stile, ma che affronta una tematica molto importante: la separazione di una coppia sulla quale tutti avrebbero scommesso. Vediamo il significato e il testo.

L’addio dei Coma Cose: il significato della canzone

Dopo Fiamme negli occhi, i Coma Cose sono tornati al Festival di Sanremo 2023 con il brano L’addio. La canzone, come rivelato dalla coppia, è autobiografica e racconta la crisi che hanno vissuto nei mesi passati. Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano – questi i loro nomi all’anagrafe – pensavano che la loro relazione fosse arrivata al capolinea. Si sono allontanati per necessità, poi si sono ritrovati e hanno deciso di sposarsi. Nell’ottobre 2025 è arrivato l’annuncio della rottura definitiva.

“Nel camerino il pianto cola il trucco

Restare zitti per non maledirsi

Come un silenzio che racconta tutto“.

Quando una coppia non condivide solo la vita privata ma anche quella lavorativa può diventare davvero difficile, talvolta impossibile, far funzionare il rapporto. E’ successo ai Coma Cose, ma accade quotidianamente a milioni di persone. Il silenzio diventa un muro invalicabile e la rottura sembra l’unica via di uscita.

“Magari è solo questa vita strana

Con le valigie sempre mezze fatte

Magari è solo che ci si allontana

Se si vuole ciò che si combatte“.

Una frattura che sembra insanabile, un allontanamento necessario, ma un addio che “non è una possibilità” perché “promettimi che potrò sempre ritornare da te“. D’altronde, “quel tempo trascorso non puoi cancellarlo, ti resta sul volto“.

“C’era una foto dove ci guardiamo

Gli occhi felici dopo i giorni brutti

Ed ogni tanto lo dimentichiamo

Ma il nostro fuoco lo hanno visto tutti“.

I Coma Cose hanno raccontato l’addio e il modo in cui i silenzi si sono impossessati della loro vita di coppia. Nonostante la burrasca, però, Fausto e Francesca sono stati in grado di scrivere l’happy end: si sposeranno a breve.

Ecco il video de L’addio dei Coma Cose:

L’addio dei Coma Cose: il testo della canzone

Essere veri quanto può far male

Quando non è concesso litigare

Per non deludere le aspettative…

