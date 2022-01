Difficile immaginare una stagione invernale senza: i piumini corti sono tra le giacca pratiche e trendy di quest’anno.

Da indossare quasi come mantelle, i piumini corti della stagione invernale 2022 si alternano tra modelli classici e altri decisamente rinnovati, spesso da personalizzare anche con accessori. Restano fedele alla loro natura pratica, dinamica e pret a porter, ma si scoprono anche come perfette giacche da sera, ideali in serate dove il vento si fa sentire e la semplice giacca elegante non basta.

I personaggi famosi che ci hanno lasciato nel 2021 Scopri di più!

Dal casual in stile cavallerizza di Elisabetta Franchi al moschettiere della notte che non rinuncia al tocco scintillante di Michael Kors, Gennaio è più che mai il mese in cui sfoggiare i piumini corti da mattina e sera, per stare al caldo ed essere comfy, pratiche ed eleganti in un colpo solo.

Piumini corti 2022: la giacca imbottita si riscopre protagonista, in passerella e non solo

Quando dicevamo day by day è perché davvero il piumino corto è quel tipo di giacca che possiamo indossare ogni giorno: i modelli di quest’anno si prediligono voluminosi, senza condannare l’effetto omino Michelin, che viene anzi contenuto impreziosendo i piumini con le cinture.

Spesso possiamo trovarle già abbinate al modello stesso, ma se non vi sono, potete scegliere proprio voi la cintura che preferite: nella serie tv Blanca, la protagonista ha fatto del piumino multicolor con la cintura la sua giacca del cuore, must have del suo look quotidiano da abbinare a minigonne, vestitini, leggings e pantaloni, che con i modelli corti possiamo valorizzare ancora di più.

E grazie ad una cintura, in effetti possiamo rendere maggiormente visibili i nostri look sotto la giacca, soprattutto in giornate soleggiate: uno stile questo proposto anche da Elisabetta Franchi in passerella, che ha ricordato come questo mood con gli stivali lunghi possa diventare decisamente equestre.

Perfetto anche per la sera: il piumino diventa anche giacca glam in versione mantella

A stravolgere la visione del piumino corto come giacca da indossare di giorno, quest’anno è stato senza dubbio Michael Kors, che è riuscito a rendere questo capospalla decisamente elegante. I modelli a mantellina, con il collo alto, sono sicuramente i più intriganti per un look serale ma spesso anche i classici con una texture brillante e raffinata, non hanno nulla da invidiare ad un cappottino che per le temperature più rigide potrebbe non bastare a difenderci dal freddo se non affiancato da un poncho o un coprispalle.

L’idea di Kors? Colori sgargianti, quasi estivi di giorno, e nuance come nero o grigio alla sera, ma in entrambe le occasioni a dare un tocco speciale sarà la scelta delle scarpe: avreste mai pensato che piumino e décolléte potessero essere così glamour?

Riproduzione riservata © 2022 - DG