Da 007 a 100 milioni di dollari: non sono semplici numeri ma cifre che restituiscono al pubblico la grandezza di Pierce Brosnan. L’attore, volto intramontabile dell’agente segreto più famoso del cinema, ha una casa mozzafiato che vale una fortuna. Pensate a un paradiso architettonico in cui è custodito ogni comfort possibile: non è fantasia, ma la sfavillante realtà in cui vive la star di James Bond. Un complesso che sarebbe stato messo in vendita nel 2020 che si affaccia – imponente – sull’oceano Pacifico, nel cuore californiano di Malibù, dove tira aria di successo, eleganza e stile senza precedenti. Scrigno dorato di una carriera che ha consacrato il suo nome tra i più grandi divi di sempre.

La casa di Pierce Brosnan a Malibù

Immaginate di vivere un sogno fatto di lusso e bellezza, in una casa dotata di ogni comfort pronta ad accarezzare il cuore e lo sguardo. È proprio questa l’istantanea che arriva dalla splendida residenza californiana dell’attore Pierce Brosnan, il celebre 007 del cinema che vanta una dimora pazzesca a Malibù.

La mega villa è un’oasi in stile thailandese, con meravigliose vetrate a incorniciare un perimetro interamente baciato dal sole. Brosnan e consorte, la star televisiva Keely Shaye Smith, hanno scelto il nome “The Orchid House” per questo paradiso, coniato per la presenza massiccia di orchidee nei pressi della faraonica struttura. Intorno giardini lussureggianti in cui spiccano imponenti palme, una piscina enorme e una spiaggia privata!

I numeri della villa di Pierce Brosnan

Diamo un po’ i numeri di questa residenza da sogno: la casa si sviluppa su una superficie di circa 1.160 metri quadrati, e secondo quanto emerso sarebbero serviti almeno 10 anni per vederla realizzata proprio come è adesso.

4 le camere da letto matrimoniali nell’ala padronale (tra cui quella dei coniugi Brosnan, grande circa 370 metri quadrati e comprendente 2 camini, altrettanti bagni, una terrazza e un lussuosissimo salotto) e una villa destinata agli ospiti che affianca quella principale interamente immersa nel verde di splendidi giardini. In totale, il complesso dispone di 14 bagni, oltre a 2 suite al piano terra.

3 le cucine della casa, una piscina esterna di acqua salata, una sala cinema e una spa cui si somma una meravigliosa spiaggia privata voluta dall’attore per i suoi figli.

Gli interni sono arredati in puro stile thailandese, con il dominio indiscusso del legno che, intagliato a mano su colonne, travi e porte, imprime alla residenza un sapore orientale da vera e propria fiaba.

La doppia living room si apre sull’oceano con enormi vetrate, che regalano agli ambienti una luce naturale intensa e particolarmente suggestiva. Nella casa di Pierce Brosnan non mancano un’ampia sala cinema, uno studio interamente riservato all’attore, una palestra e un bar.

Pierce Brosnan: quanto vale la sua casa in California

Architectural Digest ci mostra questo paradiso immobiliare in un video da capogiro, in cui spicca il valore della strepitosa residenza californiana della star di Holllywood: 100 milioni di dollari! Questo il costo stimato per questo spettacolo immobiliare, progettato dai celebri architetti Ralph e Ross Anderson.