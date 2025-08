Pieno di carburante: meglio farlo di giorno o di sera? Il momento giusto per risparmiare

Quando conviene fare il pieno di carburante? È meglio di giorno o sera? Cosa dice la scienza in merito a questa dibattuta questione.

Molti automobilisti sono sempre in cerca della soluzione per risparmiare quando effettuano il pieno di carburante. In tanti, infatti, si chiedono se è meglio effettuarlo di giorno o di sera. A questa domanda, risponde la scienza: ecco cosa riferisce in merito.

Pieno di carburante, è meglio farlo di giorno o sera? Cosa dice

Pare che il momento migliore per effettuare il pieno di carburante è la sera, in quanto la densità dei carburanti è influenzata dalla temperatura.

Benzina e gasolio – infatti – tendono ad espandersi quando la temperatura è elevata, risultando, dunque, meno densi, mentre si addensano nei momenti più freddi della giornata. Ne deriverebbe, in teoria, un vantaggio volumetrico per chi effettua il pieno quando fa più fresco.

rifornimento carburante auto

Tuttavia, gli studi condotti da enti internazionali come Consumer Reports mostrano che tale variazione è pressoché irrilevante in termini pratici.

Una differenza di temperatura di circa 8 gradi centigradi comporta un aumento di volume della benzina pari all’1% circa: ciò significa che, su un pieno di 50 litri, il vantaggio si attesta attorno a 0,5 litri. Una cifra che, se rapportata al prezzo medio del carburante, comporta un risparmio di circa 60 centesimi a rifornimento.

Anche se la cifra possa sembrare trascurabile, su base annua – per chi effettua rifornimenti frequenti – potrebbe generare un risparmio stimato intorno ai 120 euro. Una somma non irrilevante, ma che resta comunque subordinata ad altri fattori.

Il vero risparmio? Scegliere il distributore giusto

Al di là del momento della giornata, la variabile che incide maggiormente sul costo del pieno resta il prezzo applicato dalla stazione di servizio.

Le differenze tra i vari distributori possono superare i 10 centesimi al litro, facendo ottenere un risparmio più importante, rispetto a quelli legati alla temperatura del carburante.

A tal proposito, risulta particolarmente utile l’uso di app, nelle quali il costo dei carburanti è aggiornato di continuo, in modo da permettere agli utenti di risparmiare in base ai prezzi applicati in specifici momenti.