Assicurazione auto, come risparmiare senza rinunciare alla sicurezza: il dettaglio da non trascurare

Risparmiare sull’assicurazione auto si può, tenendo in considerazione un piccolo dettaglio che fa la differenza: ecco qual è.

Nel mese di giugno 2025, il costo medio dell’assicurazione RC auto in Italia era stimato a 466,55 euro, con un incremento del 6,14% rispetto a gennaio. Un dato allarmante, che riguarda, in particolare, chi utilizza il veicolo solo occasionalmente. Ci sono varie soluzioni per risparmiare sulla assicurazione auto, tutelando la propria sicurezza e quella degli altri: ecco quali sono.

Risparmiare sull’assicurazione auto, il dettaglio da non trascurare

Secondo l’Osservatorio di Segugio.it, la situazione che si è venuta a creare ha fatto aumentare la presenza, su strada, di veicoli non assicurati: si stima, infatti, che siano 2,6 milioni i mezzi in circolazione senza copertura, che hanno generato un impatto economico negativo stimato in 1,4 miliardi di euro per le compagnie assicurative.

Le tecnologie digitali hanno cambiato, tra gli altri, anche il settore assicurativo, offrendo agli automobilisti strumenti per confrontare tariffe in tempo reale ed adattare le polizze alle proprie esigenze.

Tra le soluzioni più utilizzate, c’è Segugio.it, che permette di visualizzare i preventivi di oltre 80 compagnie assicurative. Il semplice confronto tra offerte e il cambio di compagnia possono far ottenere un risparmio anche di diverse centinaia di euro l’anno.

chiavi auto

L’app, inoltre, mette a disposizione anche la possibilità di bloccare un’offerta fino a 60 giorni e ricevere consulenza gratuita.

Un’altra realtà in crescita è Prima Assicurazioni, che ha sviluppato una piattaforma digitale per la gestione completa della polizza, dall’acquisto alla modifica delle coperture accessorie. Particolarmente adatta a giovani e famiglie, Prima conta oggi più di 4 milioni di clienti in Europa. L’app è molto semplice da usare e permette di comunicare in modo intuitivo e diretto.

Le polizze per chi guida poco: il futuro è pay-per-use

Per chi utilizza l’auto solo nei fine settimana o per brevi tragitti cittadini, una opzione da vagliare è quella legata alle polizze pay-per-use. Compagnie come Verti mettono a disposizione, inoltre, assicurazioni che calcolano il premio in base ai chilometri effettivamente percorsi.

In questo modo, si può risparmiare fino al 30% rispetto alle soluzioni classiche. L’app associata consente di monitorare in tempo reale l’uso del veicolo e gestire ogni aspetto della polizza in modo semplice.

Anche Telepass Assicura ha introdotto una proposta innovativa: una polizza RC auto basata sui dati reali raccolti dal dispositivo Telepass, tra i quali possiamo annoverare il chilometraggio e lo stile di guida. Oltre alla possibilità di rateizzare il premio, l’utente può gestire tutto in modo digitale.