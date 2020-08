Dalla Citronella alla lavanda passando per l’erba gatta: ecco le piante da possedere per vivere un’estate senza le zanzare.

Chi ha inventato le zanzare? Qual è la loro utilità sulla Terra? Alzi la mano chi non ha mai esclamato almeno una di queste due frasi, soprattutto durante l’estate, il momento in cui questi piccoli insetti non ci danno proprio tregua. Si dice che le zanzare captano chi abbia il sangue dolce? Ma uno studio ha smentito, in parte, questa teoria che si perde nei miti del tempo. Fatto sta che ci sono persone che attraggono di più le zanzare, rispetto ad altre. Ma ci sono dei modi per tenerle a bada e lontane da noi?

Le piante da avere in casa che respingono le zanzare

Secondo la Coldiretti, infatti, esisterebbero delle tipologie di piante repellenti che terrebbero le zanzare lontano dalle nostre abitazioni. Non c’è bisogno, ovviamente, di un giardino, ma basta anche un terrazzo o un balcone su cui poggiare delle piante.

Tra queste va segnalato il geranio, o la più famosa citronella. Anche la lavanda ha un odore sgradevole per le zanzare e le manderebbe decisamente via. Questi rimedi, inoltre, essendo naturali sono da preferire ai prodotti chimici che si trovano in commercio e che non giovano neanche alla nostra salute.

Un altro antizanzare, inoltre, è l’erba gatta. A sorpresa, infatti, questa pianta rientra tra le specie di quelle da cui le zanzare si tengono a debita distanza.

Piante sul terrazzo

Dalla Calendula alla verbena odorosa

Per chi non lo sapesse anche la Calendula ha un forte potere contro le zanzare. La sua peculiarità, inoltre, è quella che non solo può essere coltivata in giardino, ma anche piantata in un vaso e posta o all’ingresso della propria abitazione o fuori al balcone.

Altro repellente, contro gli insetti, è costituito anche dalla Verbena Odorosa da cui è possibile ricavare anche un olio, essenziale, che ha un grande potere contro le punture di questi insetti.

