Piangere a 90 di Blanco, il significato: “Non sento più il brivido”

Qual è il significato di Piangere a 90 di Blanco? La canzone è autobiografica e vede la firma di un altro grande artista molto amato.

Dopo un anno di silenzio, Blanco torna a far scatenare i fan con una canzone che promette di essere un successo. Si intitola Piangere a 90 e racconta gli ultimi anni della sua vita: dal successo alle cadute. Scopriamo il significato e il testo del singolo.

Piangere a 90 di Blanco: il significato della canzone

Uscita venerdì 9 maggio 2025, Piangere a 90 segna il ritorno sulle scene di Blanco dopo un anno di latitanza. La canzone, scritta dallo stesso artista con Tananai e prodotta da Michelangelo, racconta gli ultimi anni di Riccardo Fabbriconi, sia i momenti belli che quelli in cui ha toccato il fondo. Il significato ruota attorno ai rischi del successo.

“Non ho firmato per una vita in diretta

Ogni donna che ho abbracciato non l’ho stretta

Non sento più il brivido“.

Difficile passare dall’anonimato al successo e Blanco lo sa bene. Qualche anno fa non avrebbe mai immaginato di riuscire a sfondare nel mondo della musica, non pensava che la fama gli avrebbe tolto il brivido e fatto “un livido”.

“Io sono quello che il bello lo calpesta

Io sono questo, una bambola di pezza

Uno tra i tanti nell’occhio del ciclone

Non arrabbiarti, quel fiore era un pallone“.

Il riferimento di questa strofa è chiaro: l’esibizione catastrofica a Sanremo, quando Blanco ha preso a calci le rose sul palco dell’Ariston.

“Posso anche urlartelo: ‘Ti amo, sei strana’

Torni a sorridere

Era quello che mi interessava“.

Con Piangere a 90 Blanco si mette a nudo, raccontando trionfi e cadute degli ultimi anni della sua vita. Ci sono stati momenti belli e altri bui, ha avuto donne di cui non ricorda neanche il volto, eppure è riuscito a superare “l’occhio del ciclone“. Il merito è di una donna? Forse.

Ecco il video di Piangere a 90 di Blanco:

Piangere a 90 di Blanco: il testo della canzone

Sono stanco, son Riccardo, son di fretta

C’è mia mamma a casa che mi aspetta

Sono Blanco, sono stato pure in vetta…

Continua per il testo integrale