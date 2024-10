Filmava le proprie clienti durante le sessioni di massaggi, quando le donne erano in topless: arrestato personal trainer.

Shane Flynn, 35 anni, è stato condannato per violenza sessuale su una donna che era in cerca di cure per problemi cronici alla schiena nella sua palestra a Mullingar, in Irlanda.

Personal trainer filmava le clienti in topless

Un personal trainer condannato per aver aggredito sessualmente una donna che voleva essere curata per problemi alla schiena, ha filmato di nascosto decine di massaggi in topless mentre li praticava nella sua palestra.

Shane Flynn, proprietario della NGS Gym and Rehabilitation Clinic, era anche un influencer, oltre che a un conosciuto personal trainer.

La corte penale di Mullingar ha appreso che Flynn era in possesso di 18 ore di riprese in cui faceva commenti allusivi alle donne e massaggiava loro il seno.

Arresto, manette

L’uomo ha negato di aver aggredito sessualmente una donna nel gennaio 2021, ma ha ammesso di aver registrato le sedute di massaggi in maniera non consensuale.

La data dell’udienza per la sentenza è stata fissata per dicembre. Una giuria composta da nove uomini e tre donne ha dichiarato Flynn colpevole di aver aggredito sessualmente la donna dopo che si era recata a un appuntamento nella sua palestra. La condanna è stata elaborata dopo un processo durato sei giorni.

La ricostruzione dei fatti

Secondo quanto comunicato, Flynn avrebbe ordinato alla vittima, una donna sui 25 anni, di togliersi il reggiseno e gli shorts, entrando nella stanza mentre si stava spogliando.

Durante il massaggio, Flynn avrebbe messo a disagio la donna dicendo che lo stava eccitando e chiedendole se fosse interessata a un massaggio “a lieto fine”. Ha continuato a fare diverse osservazioni inappropriate, toccandole il seno, la vagina, la regione pubica e i glutei. Poi le avrebbe chiesto, a sua volta, un “massaggio”.

La 25enne è andata via dalla palestra, completamente sconvolta e, dopo due ore, il personal trainer le avrebbe mandato un messaggio su Instagram, nel quale diceva quanto segue: “Il testosterone è salito alle stelle; non me l’aspettavo“, accompagnato dall’emoji di una scimmia che si copre gli occhi.