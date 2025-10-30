Come affrontare la perdita di un animale? E’ un vero e proprio lutto e come tale merita rispetto e comprensione.

Dire addio al proprio amico a quattro zampe non è mai semplice. Quanti non possiedono un cane, un gatto o qualunque altro peloso difficilmente capiscono la disperazione che si prova nel lasciare per sempre quella zampina. Eppure, la perdita di un animale è un vero e proprio lutto e, come tale, va affrontato.

Perdita di un animale: come affrontare il lutto

Vivere con un cane, un gatto, un coniglietto o qualunque altro peloso è meraviglioso. Non chiedono nulla in cambio della loro fedeltà se non un po’ di cibo e qualche coccola, sanno rispettare ogni emozione umana, sono sempre pronti all’ascolto: volendo potremmo andare avanti all’infinito con i pregi. Ed è proprio per questo che la perdita di un animale genera una disperazione che, come sottolineano anche gli esperti, è paragonabile a quella che si prova con il lutto di una persona cara. Ma come si può affrontare?

Non c’è mai un modo giusto o sbagliato per vivere il dolore, ma ognuno deve sentirsi libero di esprimere le proprie emozioni. Abbandonatevi al pianto, alla tristezza e alla disperazione senza vergogna: è assolutamente normale provare sentimenti del genere, sarebbe strano il contrario. Questo è il primo grande passo per affrontare il lutto. Accettate tutto ciò che viene e se qualcuno non capisce il vostro stato d’animo fate spallucce.

E’ importante non vivere questo momento da soli, ma è altresì fondamentale circondarsi di persone che capiscano il vostro dolore. Non avete bisogno di “giudici”, ma di supporto. Se non lo trovate nei vostri cari, rivolgetevi a gruppi di supporto: online ce ne sono tantissimi.

Ricordi felici e tempo: la cura migliore

La perdita di un animale si affronta anche ricordando i momenti felici trascorsi insieme a lui. Questo vi aiuterà a metabolizzare il dolore e vi strapperà anche qualche sorriso. E’ molto utile creare un omaggio per il peloso, che sia un album fotografico o un video poco importa, ciò che conta è celebrare la sua vita al vostro fianco.

Se notate che non riuscite a sopportare il lutto chiedete aiuto a uno psicoterapeuta senza provare vergogna. Non c’è nulla di male, anzi, la terapia aiuta a prendersi cura di sé in tutto e per tutto. Il tempo, senza ombra di dubbio, aiuta molto perché, come in tutte le altre perdite, consente di trasformare il dolore in accettazione.