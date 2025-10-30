Sui social hanno mostrato la costruzione della loro nuova casa a Roma, dove vivranno con le due gemelline che condividono: i dettagli.
Per Veronica Peparini e Andreas Muller, il 2025 è l’anno dei grandi progetti. Dopo il matrimonio e la nascita delle gemelline Ginevra e Penelope, la coppia più discussa ma anche più affiatata del mondo dello spettacolo italiano ha deciso di dare forma ad un nuovo sogno: una casa costruita da zero, pensata per dare uno spazio a ciascun componente della propria famiglia. Scopriamo, dunque, dove vivono.
Dove vivono Andreas Muller e Veronica Peparini: la casa in costruzione a Roma
La nuova casa, situata a Roma, funge da villa moderna a più piani, dotata di ascensore interno, scala elicoidale e un’ampia terrazza panoramica che domina i tetti della Capitale.
Un luogo che, nei fatti, diventerà un rifugio, nonché un punto d’incontro per tutti i figli: non solo le gemelline, ma anche Olivia e Daniele, nati dalle precedenti relazioni di Veronica. Ogni spazio sarà personalizzato ed ogni stanza pensata per ciascun ragazzo.
Dalle prime immagini condivise sui social, la nuova abitazione si presenta come un cantiere dei sogni. Andreas, con l’entusiasmo che da sempre lo contraddistingue, ha mostrato ai fan i progressi dei lavori, descrivendo la costruzione come “un progetto d’amore che cresce mattone dopo mattone“.
Il design interno, ancora in fase di definizione, farà leva su materiali moderni e linee pulite, con una grande zona giorno open space dove cucina e salotto dialogano in armonia.
Dettagli di una casa che profuma di futuro
C’è, poi, il bagno delle gemelline: sul terrazzo, poi, è prevista una cucina esterna, pensata per ospitare cene estive e momenti in famiglia.
I lavori procedono a ritmo serrato, anche se c’è ancora molto da fare prima che la famiglia possa trasferirsi.
Se tutto andrà secondo i piani, il trasloco avverrà agli inizi del 2026. Fino ad allora, Veronica e Andreas continueranno a condividere con i loro fan ogni passo di questa impostante avventura che coinvolge ogni membro della loro famiglia.