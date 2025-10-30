Halloween secondo Stephen King: 3 serie e 2 film da vedere il 31 ottobre

Siete in cerca di film e serie tv perfette per Halloween? I titoli consigliati da Stephen King, maestro dell’horror, sono perfetti.

Chi meglio di Stephen King per suggerire film e serie tv per Halloween? Ovviamente, il maestro dell’horror ha scelto titoli tratte dalle proprie opere, che vanno bene per la notte più paurosa dell’anno o in qualunque altro momento si abbia voglia di un po’ di adrenalina.

Film e serie tv per Halloween: i consigli di Stephen King

Via social, Stephen King ha condiviso alcuni suggerimenti su film e serie tv con cui trascorrere la serata di Halloween o altre occasioni in cui l’horror è il protagonista indiscusso. Neanche a dirlo, sono titoli tratti dalle sue opere, alcuni famosi in ogni angolo del globo e altri un po’ meno noti.

Lo scrittore statunitense non può che partire da IT: Welcome to Derry, serie HBO e Sky Exclusive ispirata a It. Ambientata nel 1962, riporta sullo schermo il pagliaccio più inquietante di sempre, ma contiene anche nuove prospettive e personaggi inediti. E’ visibile in esclusiva su Sky e in streaming su NOW.

Seconda serie perfetta per Halloween è The Institute, distribuita in Italia con il titolo L’istituto. Otto episodi che non fanno staccare gli occhi dallo schermo neanche per un minuto. La trama ruota attorno a un gruppo di bambini dotati di poteri sovrannaturali che vengono imprigionati per essere sottoposti a crudeli esperimenti.

La paura secondo Stephen King

Se avete voglia di una miniserie, Lisey’s Story, in italiano La storia di Lise, è l’ideale. Uscita nel 2021, è disponibile su Apple TV+. Al centro della scena c’è una donna che, dopo la morte del marito scrittore, si ritrova ad affrontare sia il lutto che le ombre del passato.

Un film perfetto per Halloween? Stephen King non ha dubbi: è 1922, distribuito su Netflix nel 2017 e tratto dalla storia contenuta nella raccolta Notte buia, niente stelle. Ambientato negli anni Venti, in Nebraska, ha come protagonista un contadino che decide di uccidere la moglie per mantenere la proprietà della sua terra.

In alternativa, merita anche il film Gerald’s Game, in italiano Il gioco di Gerald. Uscito sempre nel 2017, vede una coppia impegnata in un gioco erotico. Lui muore e lei rimane intrappolata al letto e deve affrontare diverse prove per sopravvivere.