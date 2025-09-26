Gli animali hanno sentimenti e il cane, più di tutti, li palesa: che cosa succede dentro la testa del nostro amico a quattro zampe? La ricerca lo ha capito.

Gli animali hanno sentimenti. Questo è ormai un dato di fatto che è stato appurato da tantissimi studi scientifici. Tutto questo si palesa soprattutto nei cani, veri e propri animali meravigliosi che riempiono la nostra casa con affetto e calore, riscaldando i nostri animi al termine di una giornata uggiosa.

Ma che cosa accade e, soprattutto, perchè il cane prova questa sorta di amore incondizionato nei nostri confronti? Clive Wynne, docente di psicologia della Arizona State University con una specializzazione in comportamento canino, ha provato a dare una risposta.

Sentimenti del cane verso il padrone: i risultati della ricerca

I nostri amici a quattro zampe comunicano di continuo con l’uomo attraverso le loro azioni: la ricerca, come riporta Grenme.it, ha capito che esistono alcune espressioni e comportamenti che questo animale mette in pratica soltanto con l’uomo. Un esempio su tutti? La cosiddetta tecnica degli “occhi dolci”, la quale è riservata solo ed esclusivamente a noi umani.

I cani, infatti, capiscono che gli vogliamo bene: l’amore cane-padrone è qualcosa di straordinario che non si può spiegare totalmente a parole. Allo stesso tempo, però, la base è sicuramente ormonale.

Anche loro, infatti, quando li guardiamo negli occhi, secernono ossitocina, che viene definito in gergo “l’ormone dell’amore”.

Ogni volta che li abbracciamo, accarezziamo, diamo loro da mangiare o semplicemente ci prendiamo cura dando delle attenzioni, i livelli di questo ormone, proprio come accade negli umani, aumentano. Il risultato? Ci dimostreranno in maniera ancora più palese il nostro affetto.

I ricercatori, inoltre, sono convinti che esista qualcosa di ancora più profondo: ogni qual volta un cane ed il proprio padrone si guardano negli occhi, rispecchiano quell’effetto che i medici notano in una madre con il proprio figlio. Del resto, l’amore è universale.

Insomma, avere un cane è un’esperienza a dir poco straordinaria che ti cambia la vita: da adesso in poi lo sarà ancora di più.