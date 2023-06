Il bidet è utilizzato in Italia ma il suo nome non sembra affatto italiano. Scopriamo insieme come mai si chiama proprio in questo modo.

Vi siete mai chiesti come mai il bidet si chiama proprio in questo modo? In questo articolo vogliamo darvi una spiegazione esaustiva che riesca a svelare il mistero.

Origini : dal francese bidet, propr. “piccolo cavallo“.

: dal francese bidet, propr. “piccolo cavallo“. Quando si usa: in riferimento a un apparecchio igienico, fisso o mobile, di forma allungata che si trova sistemato in modo da potersi sedere a cavalcioni allo scopo di potersi lavare le parti intime del corpo.

Come mai il bidet si chiama così?

Il nome bidet è di chiara origine francese. Questa parola si traduce letteralmente come “pony” o “piccolo cavallo“. Tale nome deriva dal fatto che c’è una somiglianza tra la posizione che si assume quando si usa il bidet e quella che si assume quando si cavalca un cavallo di piccola stazza.

Anticamente era conosciuto come “bidetto“. La parola infatti deriva dalla radice celtica bid, col significato di piccolo, e bidein, piccola creatura.

Chi ha inventato il bidet

Il nome di chi ha inventato questo oggetto ormai fondamentale in Italia è sconosciuto. Ad ogni modo, pare che la sua nascita risalga tra la fine del XVII secolo e l’inizio del XVIII secolo e sia avvenuta in Francia.

La prima testimonianza risale comunque al 1710 quando Christophe Des Rosiers lo installò presso l’abitazione della famiglia reale francese.

Per quanto riguarda la prima testimonianza scritta si deve attendere invece il 1726.

Secondo le cronache, il primo modello ha fatto la sua comparsa verso la fine degli anni Venti del Settecento nella dimora di Madame De Prie (amante di Luigi-Enrico di Borbone-Condè).

Ad ogni modo, il successo di questo oggetto fu inizialmente molto scarso per via della scarsa attenzione che si aveva all’epoca per l’igiene personale. Per questo motivo, iniziò ad essere diffuso prevalentemente nei bordelli per essere usato dalle prostitute.

Solo a partire dal XX secolo iniziò a diventare davvero popolare in Italia diffondendosi pian piano in tutte le case.

