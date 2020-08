Classe 1926 la Regina Elisabetta è la sovrana il cui regno è durato più a lungo sia in Inghilterra sia a livello mondiale. Ma come mai ha deciso di non abdicare?

Nel 2020 la Regina Elisabetta compirà 94 anni, e finora il suo regno è il più longevo non solo in Inghilterra (quando ha superato anche il record della sua trisavola, la Regina Vittoria) ma dell’intero mondo. Nonostante l’età e la durata del suo regno Her Majesty non ha mai deciso di abdicare in favore del figlio Carlo (suo primogenito nato nel 1948, e a sua volta nonno). I motivi? Secondo Vanity Fair sarebbero da ricercare nel suo voto al momento dell’incoronazione e nella morte di suo padre, Giorgio VI, incoronato Re dopo l’abdicazione del fratello Edoardo VIII.

Perché la Regina non abdicherà: i motivi

Al momento della sua incoronazione a Regina del Regno Unito nel giugno del 1953, la Regina Elisabetta fece un solenne giuramento: “Dichiaro davanti a voi tutti che tutta la mia vita, lunga o breve che sia, sarà dedicata al vostro servizio e al servizio della nostra grande famiglia imperiale, a cui tutti apparteniamo”, disse.

E forse questa promessa è certamente uno dei motivi per cui ancora oggi, a 93 anni compiuti (94 il prossimo 21 aprile) Queen Elizabeth ha deciso di non abdicare a favore di suo figlio Carlo.

Non sarebbe certo il primo caso qualora decidesse di farlo, ma la Regina sembra essere irremovibile a riguardo: secondo Vanity Fair tra i motivi potrebbe esserci anche il suo forte legame con la chiesa anglicana (al momento dell’incoronazione ha giurato difronte a Dio) e infine la morte del padre, scomparso nel 1952 e che secondo la Regina – a quanto riporta il magazine – non avrebbe mai desiderato fare il Re (e forse proprio per quella sovranità indesiderata sarebbe morto a soli 57 anni).

Possibile che Carlo non voglia diventare Re e che quindi la Regina abbia deciso di agire così per evitare a lui il peso della Corona? Carlo è il primo in linea di successione al trono e dopo di lui c’è suo figlio William.