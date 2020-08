Il re emerito di Spagna Juan Carlos, sospettato di corruzione, ha lasciato il trono a suo figlio Felipe VI.

La Casa Reale di Spagna – a quanto riporta Il Messaggero – ha annunciato che il Re Juan Carlos è in procinto di lasciare il Paese dopo che si sono diffuse le voci riguardanti il sospetto che sia invischiato in un caso di corruzione per fondi in Arabia Saudita.

Juan Carlos avrebbe comunicato la decisione a suo figlio, Felipe VI, con una lettera in cui afferma di volergli lasciare completa autonomia delle sue funzioni: “Sono stato re di Spagna per quasi quarant’anni e per tutto questo tempo ho sempre desiderato il meglio per la Spagna e per la Corona”, avrebbe scritto nella missiva.

Juan Carlos Di Spagna

Il re Juan Carlos lascia la Spagna: sospettato di corruzione

In vista dello scandalo per i presunti fondi in Arabia Saudita, il re emerito di Spagna Juan Carlos ha lasciato il trono a suo figlio, Felipe VI (il quale si sarebbe dimostrato grato e rispettoso verso la decisione del padre). Nella lettera – riportata da Il Messaggero e dalle principali testate mondiali – si legge che il Re avrebbe preso la decisione con calma e serenità, pensando – come sempre fatto dal suo insediamento al trono – al bene della Spagna. “Con lo stesso spirito di servizio che ha ispirato il mio regno e viste le ripercussioni pubbliche di alcune eventi passati della mia vita privata intendo manifestare la mia più assoluta disponibilità a facilitare l’esercizio delle funzioni del Re”, ha scritto il Re nella lettera ufficiale consegnata a suo figlio.

Juan Carlos non è ancora formalmente indagato, ma lo scandalo ha rapidamente colpito la famiglia reale. La decisione di abbandonare la Casa Reale – per non rovinarne la reputazione – giunge a un anno di distanza dal momento in cui lo stesso Juan Carlos aveva riferito di voler rinunciare ai titoli istituzionali. Il comunicato del Re è stato diffuso dai principali canali della famiglia Reale, e di certo avrà ripercussioni per la famiglia Reale spagnola (e in particolar modo per Felipe VI, sposato con la Regina Letizia Ortiz).