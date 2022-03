Ecco quali sono le tappe di Pechino Express 2022: la nona edizione del programma vedrà i concorrenti sfidarsi per le strade del Medio Oriente.

A distanza di due anni dall’ultima edizione, dopo una pausa dovuta anche alla pandemia di Covid, torna Pechino Express. O meglio, arriva Pekin Express: dopo il passaggio del programma dalla consueta collocazione televisiva su Rai 2 a Sky il reality ha infatti cambiato leggermente il nome. Non è invece cambiato il conduttore perché sarà ancora una volta Costantino della Gherardesca a condurre il programma, come ha fatto in tutte le edizioni a partire dalla seconda.

#Gossip - La nuova finestra sul mondo dello spettacolo e delle celebrità.. Unisciti a noi →

Pechino Express 2022: l’itinerario

Per la prima volta, il percorso che i vari concorrenti di Pechino Express 2022 dovranno svolgere si svolgerà per le strade del Medio Oriente. I viaggiatori partiranno dalla Turchia, attraverseranno poi l’Uzbekistan, la Giordania per arrivare infine negli Emirati Arabi.

Pechino Express

“L’idea era di partire da un posto selvaggio qual è la Turchia centrale e passare in Uzbekistan, con un cambio di temperatura atmosferico abbastanza provante per i viaggiatori che, non dimentichiamolo, stanno facendo una gara e devono vivere il Paese non come delle ricche signore americane. La Giordania è un Paese che amo moltissimo e diventerà meta turistica richiestissima” ha spiegato il conduttore Costantino della Gherardesca.

Pechino Express 2022: le coppie

Come detto in precedenza, Costantino Della Gherardesca sarà il conduttore di Pechino Express 2022, ma chi saranno i concorrenti? Ecco le coppie dei viaggiatori:

Alex Schwazer e Bruno Fabbri, la coppia de “Gli Atletici“.

Ciro e Giovambattista Ferrara, “Padre e Figlio“.

Barbascura X e Andrea Boscherini, “Gli Scienziati“.

Rita Rusic e Cristiano Di Luzio, “I Fidanzatini“.

Anna Ciati e Giulia Paglianiti, “Le TikToker“.

Victoria Cabello e Paride Vitale, “I Pazzeschi“.

Fru e Aurora Leone, “Gli Sciacalli“.

Nikita Pelizon e Helena Prestes, “Italia-Brasile“.

Bugo e Cristian Dondi, “Gli Indipendenti“.

Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni, “Mamma e Figlia“.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG