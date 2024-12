Preoccupazione per il tennista Nicola Pietrangeli: cade e si frattura l’anca, intervento delicato al Gemelli.

Ore di paura per Nicola Pietrangeli. L’ex campione di tennis italiano, 91 anni, è stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma a seguito di una caduta accidentale che ha causato la frattura dell’anca destra. L’incidente ha reso necessario un intervento chirurgico delicato per ridurre e stabilizzare la frattura. Scopriamo tutti i dettagli dell’operazione e come sta adesso l’ex tennista.

Nicola Pietrangeli: l’intervento e il recupero post-operatorio

L’intervento, eseguito nei giorni scorsi dal professor Giulio Maccauro, direttore della UOC di Ortopedia e Traumatologia del Gemelli, è stato definito un successo dai medici.

Secondo quanto riportato dai notiziari nazionali, Pietrangeli ha già iniziato il percorso di recupero post-operatorio, che prevede alcuni giorni di degenza ospedaliera e una successiva fase di riabilitazione.

Rafael Nadal e Nicola Pietrangeli

Nonostante l’età avanzata, il leggendario ex tennista ha dimostrato uno spirito combattivo e un buon recupero iniziale.

Ma un segnale incoraggiante è arrivato appena poche ore dopo l’intervento delicato all’anca. Infatti, l’ex campione di tennis è tornato subito alla sua passione discutendo con i medici di un argomento che a lui sta molto a cuore: il suo sport preferito.

L’amore per il tennis: Sinner e Berrettini protagonisti

Un curioso dettaglio riportato dallo staff medico ha sorpreso i fan. Già poche ore dopo l’intervento, Pietrangeli ha discusso con i medici delle qualità dei giovani talenti del tennis italiano, con particolare riferimento a Jannik Sinner e Matteo Berrettini.

Nicola Pietrangeli è considerato uno dei più grandi tennisti italiani di sempre, con una carriera ricca di successi, tra cui due vittorie al Roland Garros.

Con il recupero in corso e il supporto degli specialisti del Gemelli, i fan sperano di vedere presto Pietrangeli tornare in forma. I fan restano in attesa di ulteriori aggiornamenti sul recupero dell’ex tennista.