10 tendenze street style dalla Paris Fashion Week PE 2019

Non solo le passerelle: anche le strade della città durante la settimana della moda dettano tendenze. Vediamo i trend più belli dallo street style della Paris Fashion Week.

Ogni anno, le passerelle delle fashion week che si tengono nelle principali città della moda in Europa e nel resto del mondo dettano le tendenze per la stagione che verrà. Spesso, però, gli abiti che vediamo alle sfilate non sono molto portabili e gli outfit sono difficili da riprodurre nella vita quotidiana.

Fortunatamente, ci pensano blogger e influencers varie che girano per le strade dalla città, correndo da una sfilata all’altra, a darci qualche bell’esempio di look da copiare con il loro street style. Vediamo, allora, alcune delle tendenze viste per le strade di Parigi durante la Paris Fashion Week primavera-estate 2019.

Tendenze Paris Fashion Week primavera-estate 2019: lo street style

1. Tulle. Gonne e abiti in tulle torneranno di moda per la prossima primavera, soprattutto in colori delicati come il rosa cipria e il bianco. Per rendere meno romantico il look, bisognerà però aggiungere un dettaglio rock, come un cinturone di pelle nera o décolleté in colori fluo.

2. Calze colorate. Dimenticate le calze nere, o peggio color carne, perché quelle per la prossima primavera saranno coloratissime!

3. Sandali e décolleté con calzini. Torna uno dei trend più criticati di sempre, sopratutto dal pubblico maschile: i sandali e le décolleté con i calzini, colorati o di spugna bianca.

4. Giallo. Anche alla Paris Fashion Week il giallo si riconferma il colore più gettonato per la prossima stagione estiva. Da indossare in total look.

5. Tartan. Per quanto riguarda le fantasie, invece, la più amata resta quella a quadri tartan, scelta per giacche, gonne corte e lunghe, pantaloni, scarpe e borse.

6. Maniche a sbuffo. Le giacche e le camicie per la primavera-estate avranno le maniche a sbuffo, e non parliamo di piccole maniche a palloncino, ma di sbuffi giganti e vistosi!

7. Borse mini. Mentre i volumi delle giacche, degli abiti e delle gonne si fanno over, le borse sono mini, adatte a contenere solo il portafoglio e il cellulare. La più amata è la Dior Saddle Bag.

8. Giacche oversize. Vi conviene rubare qualche giacca al vostro uomo, perché quelle più cool sono oversize che più oversize non si può!

9. Maxi cinture. Per segnare il punto vita su giacche, camicie e vestiti, tornano di tendenza le maxi cinture di pelle, spesso con marsupio incorporato.

10. Animalier. Un trend che pare proprio non volerci abbandonare è l’animalier. Vi conviene acquistare già da ora capi adatti anche alla primavera.

FONTE FOTO: https://www.instagram.com/streetrends/