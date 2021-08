Papa Francesco ha intenzione di dimettersi dalla carica di Pontefice? L’indiscrezione avrebbe a che vedere con i suoi recenti problemi di salute.

Dopo Papa Ratzinger secondo indiscrezioni (riportate da Liberoquotidiano) anche Papa Francesco starebbe pensando alle sue dimissioni. La decisione avrebbe a che vedere con la sua età (85 anni il prossimo 17 dicembre) e i recenti problemi di salute che l’hanno costretto a sottoporsi ad un intervento nei mesi scorsi. Sulla questione del suo presunto addio alla carica di Pontefice, al momento, non vi sono conferme, ma l’indiscrezione rischia di generare una vera e propria bufera per il Vaticano.

Papa Francesco vuole lasciare la carica di Pontefice?

Stando a quanto riporta Antonio Socci su Libero, Papa Francesco potrebbe essere intenzionato a lasciare la carica di Pontefice.

10 ricette DETOX per rimetterti in forma Scarica il ricettario Gratis!

Papa Francesco

Tra pochi mesi il Papa avrà infatti la stessa età che aveva Benedetto XVI al momento in cui diede formalmente le sue dimissioni dalla carica di Pontefice (per essere poi sostituito da lui nel conclave del 2013). Sulla questione al momento non vi sono ovviamente conferme, ma in tanti sperano che qualcuno dei portavoce del Vaticano smentisca al più presto la notizia.

Papa Francesco potrebbe aver preso la decisione di dire addio al ruolo di Pontefice per via dei suoi recenti problemi di salute, che l’hanno costretto a trascorrere alcuni giorni di ricovero all’ospedale Gemelli di Roma.

L’intervento chirurgico

L’operazione a cui il Pontefice è stato sottoposto sarebbe stata programmato da tempo, ma in realtà – stando a quanto riporta Il Tempo – sembra che il Segretario di Stato Pietro Parolin non sapesse alcunché in merito all’operazione. La questione verrà confermata o smentita dalle fonti direttamente interessate? Al momento sulla vicenda tutto tace e in tanti tra i fedeli sono in attesa di sapere se le notizie in circolazione abbiano un fondo di verità.