Paolo Noise ha svelato i retroscena sul malore accusato mentre si trovava all’Isola dei Famosi e che lo ha costretto a rientrare in Italia.

“Purtroppo sono dovuto uscire prima per un attacco ischemico transitorio causato da una pozione che ci siamo cucinati in spiaggia a base di acqua di mare. Ero disidratato, quindi l’acqua salata mi ha dato un picco di pressione e c’è stato un errore di primo soccorso prima che arrivasse il medico. Invece che tenermi sollevato il busto, mi hanno tenuto su le gambe, il sangue è fluito verso la testa e nel forte aumento di pressione una vena, per non rompersi, mi si è chiusa. Si è subito riaperta quando il medico mi ha dato la pastiglia per la pressione”, ha dichiarato Noise a Novella 2000.

Paolo Noise è stato colpito da un grave malore mentre si trovava in Honduras e lui stesso ha ammesso che, d’ora in avanti, seguirà uno stile di vita più sano. Il conduttore radiofonico si è fortunatamente ripreso ma lui stesso ha ammesso che avrebbe potuto restare paralizzato.

“La cosa più pesante è stato convivere con l’ansia che potesse ricapitarmi, che potessi rimanere paralizzato. Avevo degli attacchi di panico, e l’unico modo per controllarli era camminare. Così ho perso altri chili (ora sono a -22kg, ma ho messo su massa muscolare): corro un’ora e mezza al giorno, mi alimento benissimo senza grosse privazioni, e sto sempre meglio”, ha dichiarato.