Alberto Maritato e Speranza Capasso sono stati tra i protagonisti di Temptation Island 2020. Ecco che fine hanno fatto.

Con i loro problemi di fiducia e le gelosie reciproche, Alberto Maritato e Speranza Capasso sono stati tra i protagonisti più in vista di Temptation Island 2020. A distanza di tre anni dalla fine della loro esperienza nel programma tv i due hanno avuto una bambina, ma i loro problemi di coppia sembravano aver dato loro non poco filo da torcere (specie visto che Alberto si era pericolosamente avvicinato alla single Nunzia, baciandola all’interno del programma tv).

Alberto Maritato e Speranza Capasso: che fine hanno fatto

Alberto Maritato e Speranza Capasso sono oggi genitori di una bambina (Antonia Marie, nata a marzo 2023). I due hanno partecipato a Temptation Island nel 2020 e a seguire hanno vissuto un periodo di crisi e hanno deciso di dirsi addio.

A sorpresa sono tornati insieme nel 2022, e dopo pochi mesi hanno annunciato l’imminente arrivo della loro prima bambina. Sui social in tanti hanno messo in guardia Speranza all’epoca della sua partecipazione a Temptation, non ritenendo Alberto realmente interessato da lei a causa del suo atteggiamento con la single Nunzia. A quanto pare l’uomo sarebbe riuscito a riconquistare la fiducia di Speranza e in tanti, tra i fan, sono curiosi di saperne di più sul loro conto.