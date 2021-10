Paola Turani e Riccardo Serpella festeggiano 10 anni di matrimonio e la modella decide di pubblicare una bellissima dedica social al suo amore.

Paola Turani festeggia 10 anni di matrimonio con l’imprenditore Ricky Serpella. Il loro amore ha dato alla luce il piccolo Enea che ha pochissime settimane e questo li ha resi sempre più uniti. La dedica social è romantica e profonda e fa sognare le inguaribili romantiche del web.

Il messaggio social di Paola Turani per l’anniversario con Riccardo Serpella

L’amore tra Paola Turani e suo marito Riccardo Serpella è sempre più forte, ora che sono diventati genitori del piccolo Enea ancora di più. Per celebrare 10 anni d’amore, l’influencer e modella ha fatto una bellissima dedica social all’imprenditore: “Durante questi 10 anni insieme ho sempre pensato, fin dai nostri primi mesi di frequentazione, che con le tue attenzioni e la tua premura saresti stato un padre perfetto per nostro figlio/a. Nonostante il trascorrere degli anni, le varie difficoltà e i momenti di sconforto questo pensiero è stato una costante nella mia testa. Ora che il nostro grande sogno si è avverato, ora che è tutto vero, da “Non ce la faccio a prenderlo in braccio, è troppo piccolo!” a vederti coccolarlo felice è stato un attimo.”

La Turani continua ponendo l’accento dell’evento più importante che li ha legati, la nascita del loro primo figlio: “Resto a guardarti mentre abbracci Enea, mentre sorridi quando vi guardate negli occhi, mentre gli parli con quella vocina dolce, mentre cambi pannolini/body/tutine così abilmente (come se avessi guardato un tutorial “Cambiare un neonato in 10 secondi” o una roba così su Youtube) e tutto ciò oggi conferma che il mio pensiero non era affatto sbagliato. Siamo tanto fortunati ad averti papi. E questo è solo l’inizio! Ti amo”.