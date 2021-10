Il corteggiatore di Andrea Nicole, Gabrio, abbandona Uomini e Donne dopo aver visto la complicità creatasi tra la tronista e Ciprian.

Nell’ultima puntata di Uomini e Donne, un colpo di scena gela lo studio. Gabrio, corteggiatore di Andrea Nicole vuole abbandonare il programma dopo aver visto il bacio tra Ciprian e la tronista. Nelle ultime puntate infatti, l’avvicinamento tra Andrea e Ciprian è diventato sempre più forte e questo non ha fatto piacere a Gabrio che ha deciso per la via più drastica.

Gabrio lascia Uomini e Donne: “Ci sono rimasto troppo male”

Colpo di scena per Andrea Nicole, uno dei suoi corteggiatori preferiti decide di andare via dal programma. Il motivo sembra essere il bacio con Ciprian che per il corteggiatore dagli occhi di ghiaccio pone fine alla conoscenza con la tronista. Voce rotta, emozionato ma fermo nella sua decisione, il corteggiatore annuncia di voler abbandonare il dating show: “Voglio andare via perchè ci sono rimasto troppo male del bacio dato a Ciprian. Mi sento bloccato è inutile che sto qui”. Andrea Nicole è visibilmente dispiaciuta ma accetta tranquilla la decisione di Gabrio che le dà un abbraccio di addio interminabile e le dice all’orecchio: “Scegli bene”. Che sia davvero l’addio definitivo tra i due? Intanto per Andrea Nicole arrivano due nuove corteggiatori.