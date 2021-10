Il fidanzato di Francesca Cipriani, Alessandro Rossi, ha promesso alla gieffina di acquistarle una casa di lusso a Milano, ma sembra che non potrà mantenere i suoi propositi.

Da alcune indiscrezioni del settimanale Oggi, sembra che il fidanzato di Francesca Cipriani abbia fatto una promessa di un valore altissimo alla gieffina. Questo “pegno d’amore” però, in tutta probabilità, non verrà rispettato da Alessandro Rossi. Ovviamente la showgirl non è ancora a conoscenza di questo “piccolo cambio di programma” e la cosa potrebbe avere forti ripercussioni sulla coppia.

Alessandro Rossi aveva promesso una casa a Francesca Cipriani per dimostrare il suo amore

Sul settimanale Oggi si legge la seguente indiscrezione: “A Milano si vocifera che il suo fidanzato, Alessandro Rossi, ruspante imprenditore romagnolo, per conquistarla, le abbia promesso di regalarle una casa nel quadrilatero della moda a Milano, dal valore di circa 2 milioni di euro. Riuscirà a rispettare la parola data? Pare proprio di no“. Non sono stati chiariti i motivi, ma sembra proprio che Alessandro Rossi non possa più acquistare la casa dei sogni che ha promesso alla fidanzata Francesca. Il motivo di un pegno così importante è da rintracciare nel fatto che prima di Alessandro, la showgirl è stata vittima di molte delusioni d’amore. Come potrebbe prenderla questa notizia? Se le voci in circolazione risultassero vere, questo potrebbe essere al centro della prossima puntata del Grande Fratello Vip 6.