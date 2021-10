Dopo l’aggressione subita dal pugile Conor McGregor per Francesco Facchinetti è il momento del riposo. Il conduttore ha trovato rifugio nell’abbraccio della sua grande famiglia, e di papà Roby.

Non c’è miglior cura di un abbraccio, dice il proverbio. E ci sono momenti in cui davvero tutto quello di cui hai bisogno è l’affetto che solo la famiglia può darti. Lo sa bene Francesco Facchinetti che, in questi giorni difficili, ha trovato rifugio nella sua grande famiglia.

Una bella foto pubblicata sul profilo Instagram da papà Roby che incornicia il quadretto familiare. La star dei Pooh ha scritto come didascalia. “Dopo la disavventura di Francesco è stato molto bello ritrovarci!”

Roby Facchinetti è stato vicino al figlio in seguito all’aggressione subita, nei giorni scorsi aveva pubblicato un post in cui prendeva le sue difese: “Quel pugno poteva uccidere mio figlio Francesco” ha scritto senza mezzi termini il cantante.

In seguito ha aggiunto un lungo e accorato messaggio sotto la foto del figlio: “Sinora ho preferito tacere, in merito; e certo non oso fare prediche. Però, anche e soprattutto da padre, sento il dovere di condividere con voi un ragionamento che credo necessario, e che anche pugili professionisti hanno già esposto ai media.”

In un articolato ragionamento che si tramuta presto in sfogo, Roby Facchinetti sottolinea la gravità dell’episodio e condanna la violenza di McGregor: “Ecco: io auspico che qualcuno faccia qualcosa, nei confronti di questo signore. È chiaro quanto sia pericoloso, e mi fa paura pensare che prima o poi il suo comportamento possa, inevitabilmente, causare qualcosa di irreparabile”. Conclude Facchinetti, da uomo e soprattutto da padre.

Il calore della famiglia

Ieri sera Francesco Facchinetti è stato travolto dal calore della sua famiglia. Si sa, è il miglior balsamo per curare le ferite. Francesco si è consolato nell’abbraccio dei suoi numerosi fratelli Alessandra, Roberto, Valentina e Giulia. Nel ritratto familiare non poteva mancare il capostipite, papà Roby Facchinetti, che in tanta gioventù certo non sfigurava!

Un delizioso quadretto familiare. Francesco Facchinetti è apparso con il collare, provato da quanto accaduto, ma sorridente e felice circondato da chi lo ama ed è pronto a fare il tifo per lui.