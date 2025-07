“Ecco come far funzionare una relazione”: Paola Turani svela tutti i segreti

Seguitissima sui social, la modella e influencer Paola Turani ha svelato ai suoi fan i segreti per far funzionare e durare una relazione.

Spesso coinvolta in diversi Q&A con i fan come quello piuttosto emotivo avvenuto di recente, Paola Turani è tornata a confrontarsi con i propri seguaci in merito ad un argomento sempre molto acceso: i segreti per far durare a lungo una relazione. La donna, sposata dal 2019 ma impegnata con Riccardo Serpella da molto più tempo, ha spiegato alcuni piccoli trucchi.

Paola Turani e i segreti per una coppia duratura

Attraverso i propri canali social, Paola Turani si è avventurata a parlare con i propri seguaci di un tema molto delicato legato ai rapporti tra uomo e donna, in particolare a quali sarebbero i segreti per far durare a lungo una relazione. La donna, seguitissima da oltre 2 milioni di persone su Instagram, ha prima fatto dell’ironia: “Dormire in letti separati (così non lo sento russare) Questa è la verità”, ha detto.

Paola Turani – www.donnaglamour.it

Successivamente, la donna ha cambiato regime diventando seria e spiegando: “Dopo che si sta insieme da tantissimi anni si conoscono pregi e difetti, sai su cosa puoi discutere e su cosa sorvolare. Scendi un po’ a compromessi. Non perché ‘ti accontenti’ ma perché è normale avere il proprio carattere che non può essere cambiato facilmente […]”, le sue parole.

I dubbi sul partner

La Turani ha quindi preso in esame la sua relazione spiegando come con un bambino le cose cambino: “Io e Ricky abbiamo iniziato a discutere di più, da quando c’è Enea. Non è sempre facile. Ma siamo grandi, maturi e una coppia solida per mollarsi tanto facilmente… dopo 14 anni! […]”.

A chi le ha domandato se fosse normale ogni tanto avere dubbi sul proprio partner, la donna ha risposto: “Secondo me è normale. Anzi, normalizziamo il fatto che si possano insinuare dubbi durante una relazione (sia all’inizio che dopo diverso tempo) ed è lecito in certi momenti farsi delle domande“, ha detto la donna spiegando come in una storia vera non sempre tutto sia “rose e fiori”.