La conduttrice è tornata in tv e per la prima volta ha parlato dei gravi problemi di salute che ha dovuto affrontare di recente.

Paola Perego, ha fatto il suo ritorno sul piccolo schermo, ospite di Silvia Toffanin nel programma “Verissimo“, dove ha voluto raccontare per la prima volta in pubblico i momenti difficili vissuti a seguito di una diagnosi di carcinoma renale che l’ha costretta ad un intervento chirurgico per la rimozione parziale di un rene.

Il racconto di Paola Perego

Con grande coraggio, Paola Perego ha raccontato di come la scoperta del tumore abbia rappresentato un duro colpo per lei, ed ha voluto sottolineare anche di come la prevenzione abbia avuto un ruolo fondamentale nella diagnosi precoce della malattia.

“Sono reduce da un cancro, non è stato facile. Piano piano mi riprendo” ha affermato la conduttrice al suo ingresso nello studio di “Verissimo”. Dopodiché ha raccontato: “Ho scritto quel post – riferendosi al messaggio condiviso su Instagram quando aveva annunciato di essersi sottoposta ad un intervento – per ricordare l’importanza della prevenzione senza la quale non me ne sarei accorta“.

“Io sono una privilegiata – ha aggiunto la conduttrice – perché faccio i controlli privatamente, non è una fortuna per tutti e invece per tutti dovrebbe essere facile fare prevenzione“.

Il supporto della famiglia

Il supporto del marito è stato un fondamentale in questo difficile periodo, ha raccontato Paola Perego. Lucio Presta è rimasto infatti costantemente al suo fianco, offrendole un sostegno incondizionato nonostante il dolore e la paura che anche lui provava: “Lui è molto accudente, solo dopo ho scoperto dopo sia stato male per me, me lo hanno detto dopo. Non mi ha lasciato sola un attimo, credo sia stato peggio di me“.

Parlando poi dei figli, la conduttrice ha confessato che “erano spaventati, ma a loro avevo detto che era una cisti. Solo dopo hanno saputo che si trattava di un cancro. È stata una bella paura. La sto elaborando adesso“.

Inoltre, ha parlato apertamente anche degli attacchi di panico che l’hanno colpita in passato, enfatizzando come, grazie al supporto ricevuto, sia stata capace di superarli e di emergere da quelle esperienze con una nuova consapevolezza. Concludendo il suo intervento, Paola Perego ha espresso il suo desiderio più grande, per sé e per tutti: quello di godere di ottima salute.

Eccola in una foto scattata durante il suo intervento in tv.