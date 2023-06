Paola Ferrari è stata beccata a Ibiza in compagnia di un uomo misterioso con cui sarebbe stata in evidenti atteggiamenti intimi.

Matrimonio al capolinea per Paola Ferrari? Nonostante lei e suo marito non abbiano annunciato pubblicamente un loro addio, la giornalista è stata paparazzata in queste ore (da Diva e Donna) mentre si trovava a Ibiza in atteggiamenti intimi con un altro uomo.

In tanti si chiedono se Paola Ferrari abbia dunque iniziato una nuova liaison dopo la presunta fine del suo matrimonio con Marco De Benedetti. I due sono sposati da 25 anni e hanno avuto insieme due figli.

Paola Ferrari

Paola Ferrari a Ibiza con un uomo misterioso

Fino a qualche mese fa tutto sembrava scorrere liscio come l’olio per Paola Ferrari e suo marito, e infatti la stessa giornalista gli aveva riservato parole di grande tenerezza e amore durante le sue interviste tv.

Nonostante questo nelle ultime ore la Ferrari è stata avvistata a Ibiza mentre era in atteggiamenti intimi con un uomo misterioso. In tanti si chiedono quale sia la verità in merito alla vicenda e se il volto tv romperà finalmente il silenzio in merito alla questione.

Riproduzione riservata © 2023 - DG