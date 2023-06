Francesca Cipriani ha confessato che lei e suo marito, Alessandro Rossi, sognerebbero di diventare presto genitori.

Dopo le sue nozze con Alessandro Rossi, Francesca Cipriani non ha fatto segreto di desiderare ardentemente un bambino. La showgirl ha anche ammesso che, mentre lei e Alessandro starebbero cercando di avere un bambino, lei si prenderebbe cura del figlio che lui ha avuto da una sua precedente unione.

“Se stiamo provando a diventare genitori? Certo, siamo in attesa della cicogna. Non vediamo l’ora di diventare mamma e papà e di avere un figlio. Vi faremo sapere e per adesso work in progress. Sarò una mamma con la M maiuscola, una mamma a trecentosessanta gradi e molto presente“, ha detto al settimanale Mio, e ancora: “Per adesso ho un bellissimo rapporto con il figlio di Alessandro. Lui si è affezionato tanto a me e io a lui. Sapete che io impazzisco per i bambini. Ho sempre avuto un debole per i più piccoli”.

Francesca Cipriani

Francesca Cipriani: il desiderio di un figlio

Accanto a Alessandro Rossi, Francesca Cipriani ha trovato la vera felicità e lei e suo marito non vedrebbero l’ora di diventare genitori. Al momento sulla questione non sono emersi ulteriori dettagli, ma la showgirl ha fatto sapere che avviserà personalmente i suoi fan sul suo “work in progress” relativo alla ricerca di una gravidanza.

