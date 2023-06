Marco Travaglio ha svelato per la prima volta un inaspettato retroscena sull’ex premier Silvio Berlusconi, recentemente scomparso.

A Cartabianca il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio ha svelato per la prima volta un retroscena inedito sull’ex premier Silvio Berlusconi, scomparso lo scorso 12 giugno. A suo dire l’ex premier gli avrebbe fatto recapitare (dall’ex compagna, Francesca Pascale) un libro contenente una sua dedica.

“Francesca Pascale volle conoscermi. Ci vedemmo per un caffè a casa di un’amica comune, mi portò un libro dell’Università della Libertà con dedica autografa di Berlusconi che ho conservato” ha raccontato Travaglio, e ancora: “Fa parte del personaggio, riusciva ad essere molto feroce con i suoi avversari ma personalmente anche molto gentile e seduttivo… In quella dedica c’era un ‘fino a quando resterà contro di me’ che alludeva a mie possibile conversioni che poi non ci sono state”.

Marco Travaglio: il regalo di Berlusconi

Berlusconi è scomparso il 12 giugno scorso e per l’occasione sono stati indetti i funerali di Stato e il lutto nazionale. I solenni funerali dell’ex premier (da tempo malato di leucemia) si sono svolti al Duomo di Milano.

