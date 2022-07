Scopriamo cosa c’è da sapere su Maria, Caterina e Sebastiana Pireddu, le tre sorelle di Pamela Prati, e sul loro profondo legame.

Pamela Prati ha tre sorelle a cui è estremamente legata e con cui è cresciuta insieme, in Sardegna. Scopriamo cosa c’è da sapere su di loro e sul loro legame con la showgirl, passando per alcune curiosità.

Pamela Prati, le sorelle: chi sono

Sebastiana, Caterina e Maria Pireddu sono le tre adorate sorelle della showgirl Pamela Prati. Tutte e tre sono nate come lei in Sardegna (a Ozieri, cittadina in provincia di Sassari), ma non è dato sapere quale sia la loro esatta data di nascita. Delle tre sorelle di Pamela Prati non si conoscono neanche lavori e percorso di studi, e a differenza della più famosa sorella tutte quante loro si sono sempre tenute lontane dal mondo dello spettacolo.

Pamela Prati, lo sorelle: la vita privata

Si sa poco o nulla della vita privata delle sorelle di Pamela Prati che, da questo punto di vista, hanno sempre mantenuto il massimo riserbo. Di Maria Pireddu si sa solo che ha un figlio di nome Claudio, ma non è dato sapere se lei sia single o se sia sposata. Nel 2020 la donna si è trasferita a Roma per poter stare più vicina a sua sorella Pamela Prati.

Nel 2022 invece è stata la stessa showgirl ad annunciare di aver perso uno dei suoi adorati nipoti, Alessio, per via di una grave malattia che gli avrebbe strappato la vita in appena un mese. Non è dato sapere di chi fosse figlio il ragazzo. “Mia sorella vivrà a stento senza di te. Non è naturale che una madre seppellisca un figlio, avevi ancora tanto da vivere… Coloro che amiamo e che abbiamo perduto non sono più dove erano, ma sono ovunque noi siamo. Il mio amore ti raggiungerà per l’eternità”, ha scritto la showgirl in un post sui social dedicato al nipote scomparso (a lui avrebbe anche dedicato la sua canzone Sale del Sud).

Le tre sorelle hanno un rapporto speciale e più volte Pamela Prati ha voluto dedicare il suo amore nei loro confronti. In un post dedicato a sua sorella Sebastiana, la showgirl ha scritto:

“Sei sempre stata al mio fianco, insieme siamo cresciute, abbiamo condiviso gioie e dolori, ci siamo sostenute in ogni momento. Ora siamo cresciute e cambiate, ma una cosa è certa: il bene che voglio rimarrà sempre lo stesso”.

Pamela Prati, le sorelle: le curiosità

– Tutte e 4 le sorelle Pireddu si somigliano molto e Pamela Prati è estremamente legata a tutte e tre.

– Le sorelle di Pamela Prati si sono schierate dalla sua parte e hanno preso le sue difese allo scoppio dello scandalo su Mark Caltagirone.

– Pamela Prati ha potuto iniziare la sua carriera come modella e showgirl grazie alla sorella maggiore, che le ha offerto ospitalità nella sua casa a Roma quando era ancora giovanissima.

– Pamela Prati ha confessato a Oggi di aver avuto una quarta sorella, scomparsa prematuramente.

