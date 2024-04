Qual è il Paese più felice del mondo secondo gli under 30? La classifica del World Happiness Report è sorprendente: ecco la top 10.

Come ogni anno, il World Happiness Report ha stilato la classifica dei Paesi più felici al mondo. Il primo posto è stato conquistato ancora una volta dalla Finlandia, ma stupisce che gli under 30 abbiano fornito preferenze diverse: la loro top 10 vede trionfare un altro Paese.

Qual è il Paese più felice del mondo secondo gli under 30?

Per gli under 30 la Finlandia non è il Paese più felice al mondo. Secondo il World Happiness Report, le vecchie generazioni e i Millenials/Gen Z non si sono trovati concordi. Mentre nella classifica standard lo Stato con capitale Helsinki ha trionfato per il settimo anno di fila, relegando l’Italia alla 41esima posizione, i giovani hanno eletto al primo posto la Lituania.

Come mai questa differenza? Secondo gli esperti ascoltati dal The Huffington Post, il Paese con capitale Vilnius è il posto ideale per i giovani. I motivi sono diversi. Innanzitutto, dopo che nel 1990 ha ottenuto l’indipendenza dall’Unione Sovietica, la Lituania è entrata nella Nato (2004) e ha dato il via ad una crescita economica che ancora oggi non si è fermata.

“Ci sono state trasformazioni molto forti nella società e nell’economia, e credo che tra i fattori di maggiore felicità qui ci sia una democrazia moderna e forte“, ha dichiarato Antanas Kairys, professore associato nel Dipartimento di Psicologia generale dell’Università di Vilnius. Questa crescita consente di avere maggior fiducia nel futuro ma anche nei rapporti umani, sia familiari che amicali, molto importanti per la società lituana.

World Happiness Report 2024, released today, offers the most comprehensive insights into happiness across different ages and generations. @HappinessRpt#Finland remains the happiest country in the world. #Lithuania tops the list for children and young people under 30, while… — IEP Global Peace Index (@GlobPeaceIndex) March 20, 2024

La classifica degli under 30

Secondo gli under 30, la Lituania è il Paese più felice al mondo anche perché, essendo piccolo, si può lavorare in un’altra città ma tornare spesso nella cittadina di nascita. Ciliegina sulla torta: i giovani lituani non sono interessati a confrontare la propria vita con quella dei coetanei degli Stati limitrofi. Questo dettaglio, all’apparenza banale, sembra aumentare la loro gioia:

“I giovani confrontano la propria esperienza con quella dei loro genitori o nonni, che hanno dovuto attraversare un periodo problematico e difficile come quello nell’Unione Sovietica. E in alcuni paesi vicini ci sono molte meno libertà e opportunità, e questo crea un’opportunità di confronto e la sensazione che qui si viva abbastanza bene“.

Di seguito, la top 10 degli under 30: