Qual è il significato di Adrenalina di Baby Gang con Marracash e Blanco? La canzone cita Chiara Ferragni e il caos del pandoro Balocco.

In attesa di lanciare il nuovo disco, Baby Gang ha presentato ai fan la canzone Adrenalina, che lo vede duettare con Marracash e Blanco. Un brano particolare, che tira in ballo anche Chiara Ferragni e l’affaire del pandoro Balocco. Vediamo il significato e il testo del singolo.

Adrenalina di Baby Gang con Marracash e Blanco: il significato della canzone

All’anagrafe Zaccaria Mouhib, Baby Gang è tornato sulle scene musicali con una canzone che lo vede collaborare con Marracash e Blanco. Si intitola Adrenalina e ha subito attirato l’attenzione dei fan, anche perché cita Chiara Ferragni e il caos del pandoro Balocco. Il brano, contenuto nell’album L’angelo del mare, in uscita il 26 aprile 2024, racconta l’adolescenza difficile del rapper.

“Perché la vita dà a chi non merita

Dicono i ricchi che i soldi non fan la felicità

Allora lascia tutta la tua eredità

Così magari compro una Cadillac“

Baby Gang cerca di spiegare il motivo per cui, fin da ragazzino, ha scelto di delinquere piuttosto che vivere nella legalità, di non chiedere mai “la carità”. A suo dire, è stato “costretto“, “è per come mi hanno cresciuto“.

“Vengo solo, ma ho ferri

Se hai il pandoro fake della Ferri

Su Pandora sfreccio a due e venti“.

Non solo Chiara Ferragni e il caos del pandoro Balocco, Baby Gang, Marracash e Blanco citano anche Jannik Sinner e alcuni brand di lusso, come Submariner e Fred Perry.

“Col sanguе freddo colmo le mancanze d’affеtto

Tip tap nel letto, tic-tac del tempo

A-adrenalina, ra-pah-pah, sei la prima, uh“.

Adrenalina di Baby Gang con Marracash e Blanco parla di “una giungla di emozioni” dove è facile perdersi, specialmente quando alle spalle hai una famiglia particolare.

Ecco il video di Adrenalina di Baby Gang con Marracash e Blanco:

Adrenalina di Baby Gang: il testo della canzone

Sognavo di andare in America, evita

I tuoi occhi non dicon la verità

La vita non mi ha dato ciò che merito…

Continua per il testo integrale