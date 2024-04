Il Maniero di Montalto Dora vanta un fascino unico, grazie al quale è stato scelto come location di film: ecco dove si trova e quanto vale.

Il Maniero di Montalto Dora è diventato popolare alle vecchie generazioni sul finire degli anni Sessanta, quando la Rai l’ha scelto come location di un famoso sceneggiato. Il castello è imponente, bellissimo e assai affascinante: vediamo dove si trova e quanto vale.

Maniero di Montalto Dora: dove si trova e quanto vale

A febbraio 2024, Johnny Depp è giunto in Italia, precisamente a Torino, nei panni di regista, per girare alcune scene di Modì, il biopic su Modigliani che lo vede impegnato a dirigere in un cast di attori famosi come Riccardo Scamarcio, Al Pacino e Luisa Ranieri. L’interprete e musicista ha avuto modo di conoscere il capoluogo piemontese e, stando a quanto sostengono i beninformati, si sarebbe innamorato del Maniero di Montalto Dora.

Il castello sorge sulla collina del monte Crovero e si specchia nel lago Pistono ed è molto conosciuto perché è stato usato come ambientazione di due titoli famosi: lo sceneggiato Rai La freccia nera (1968) e Dracula 3D di Dario Argento (2012). La costruzione dell’imponente struttura risale alla prima metà del XII secolo. Occupa circa 2000 metri quadrati e vanta 11 camere, 13 bagni e una stupenda cappella del XV secolo. La proprietà comprende anche un castelletto, una cascina e un terreno tra boschi, prati e campi di ben 6,6 ettari.

Il Maniero di Montalto Dora è stato recentemente ristrutturato e poi è stato messo in vendita. Sarà per questo motivo che Depp gli ha messo gli occhi addosso? Di certo, Johnny ha tutte le carte in tavola – anche economiche – per diventarne proprietario.

Quanto costa il Maniero di Montalto Dora?

La vendita del Maniero di Montalto Dora, considerato uno dei simboli del Canavese, è stata affidata alla Romolini immobiliare, che si occupa di anche di trattative internazionali. Il prezzo? Inaccessibile ai comuni mortali: 4 milioni e 850 mila euro.

Ecco il video-tour dell’agenzia: