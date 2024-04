Qual è il significato di Nell’Aria di Marcella Bella? Il testo della canzone è ancora oggi poco compreso perché pieno di doppi sensi.

Anche se sono passati più di quarant’anni dall’uscita, la canzone Nell’Aria di Marcella Bella continua ad essere un grande successo. Sia nella versione classica che remixata, il brano viene quotidianamente trasmesso dalle emittenti radiofoniche e perfino ballato nelle discoteche. Eppure, in pochi conoscono il vero significato del singolo.

Nell’Aria di Marcella Bella: il significato della canzone

Uscita nel 1983, Nell’aria è senza ombra di dubbio la canzone più osé di Marcella Bella. Contenuto all’interno dell’omonimo album, il brano ha un testo particolare, che per anni e anni non è stato compreso da coloro che lo cantavano a squarciagola. Ancora oggi, che il singolo viene quotidianamente trasmesso dalle emittenti radiofoniche, soltanto in pochi ne conoscono il significato.

“Ti rivedo sempre lì che mi dici che mi vuoi

La mia voglia è grande e scandalosa ormai

C’e’ una gatta accanto a me e non rinuncia lei“.

Nell’aria parla di una passione irresistibile ed è scandalosa, ovviamente per l’epoca d’uscita, perché a confessare le proprie fantasie sessuali è una donna.

“Una febbre che mi assale, io mi sento così male

Spero solo che non bussi un uomo adesso

Mi comporterei come non vorrei“.

La protagonista della canzone di Marcella Bella confessa candidamente che il suo desiderio sessuale è talmente forte che se avesse un uomo qualsiasi davanti a lei non esiterebbe a saltargli addosso.

“La mia mente è chiara, ma a volte è più forte il sesso

la mia gatta è ancora lì, non parla ma dice sì“.

La gatta, ovviamente, non è un animale domestico. A svelarlo, a distanza di tanti anni dalla data d’uscita, è stata la stessa cantante. Ospite del programma La Repubblica delle Donne di Piero Chiambretti, Marcella ha raccontato: “‘Un testo che letto ha un senso, cantato un altro. L’ho interpretata per anni e anni senza che nessuno si accorgesse del doppio senso nascosto. All’epoca mio fratello Gianni e Mogol dopo averla scritta, me la fecero leggere e io dissi subito che non l’avrei cantata. Mio fratello che era furbo mi domandò perché e risposi ‘ma hai capito cos’è la gatta, cosa significa è ancora lì, non parla ma dice sì?!’. Poi è andata come è andata“.

Ecco il video di Nell’Aria di Marcella Bella:

Nell’Aria di Marcella Bella: il testo della canzone

Aria,

Nell’aria,

Voglia… di te…

