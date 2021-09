Milano è pronta a cambiare faccia con Orticola 2021, la manifestazione che renderà la città un grande giardino.

Torna Orticola 2021. Dopo un anno di stop dovuto alla pandemia, la manifestazione che mira a far incontrare gli appassionati del verde con i vivaisti è pronta a far parlare nuovamente di se.

Per l’occasione non mancheranno alcune novità importanti che, un po’ come avvenuto di recente per il Salone del Mobile, puntano a rendere il tutto come una vera e propria rinascita.

Rinascita che si terrà a partire da metà Settembre e che coinvolgerà sia i grandi che i più piccoli.

Scopriamo quindi cosa ci attende e quanto costano i biglietti.

Orticola 2021: cosa ci sarà alla manifestazione di quest’anno

La manifestazione inizierà il 16 Settembre per concludersi il 19. Quattro giorni in cui sarà possibile ammirare le piante dei vivaisti, scambiando con loro pareri su tutto ciò che riguarda il verde.

fiori

A farla da protagoniste saranno quindi le piante che offriranno il meglio della stagione autunnale, mostrandosi con nuove fioriture.

In questi giorni, anche i più piccoli avranno modo di vivere dei momenti speciali. E lo faranno attraverso dei corsi gratuiti di giardinaggio promossi da CityLife, da sempre partner di Orticola.

In tutto ci saranno ben 40 laboratori, dimostrazioni e presentazione di libri sempre a tema. Un vero punto di incontro per gli amanti del verde che potranno goderne sotto aspetti diversi e tutti volti a promuovere l’amore per piante e fiori.

Quanto costano i biglietti per Orticola

I biglietti per accedere all’evento sono disponibili sul sito di MidaTiket.

Per quanto riguarda gli orari, questi saranno dalle 15:00 alle 19:00 la prima giornata.

Dal Venerdì alla Domenica si potrà invece scegliere se prenotare la fascia oraria del mattino che va dalle 09:30 alle 14:00 o quella pomeridiana che va dalle 14:00 alle 19:00.

Il costo del biglietto sarà di 12 euro (di cui 1 di prevendita). Mentre gli eventi promossi da CityLife saranno a titolo gratuito. Per accedere sarà necessario il green pass, ottenibile se si è guariti dal Covid nell’arco degli ultimi sei mesi, se ci si è già vaccinati (almeno con una dose) o in caso di tampone negativo eseguito presso un centro autorizzato.