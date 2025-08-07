La giornata di oggi accende il cuore, ma non per tutti nello stesso modo. L’oroscopo di giovedì segno per segno.

La giornata di oggi accende il cuore, ma non per tutti nello stesso modo. C’è chi riscopre il brivido dell’innamoramento, chi affronta un vuoto improvviso, e chi semplicemente impara ad ascoltare ciò che sente davvero. Le emozioni oggi parlano chiaro, anche quando fanno male.

L’oroscopo segno per segno

Ariete

Hai bisogno di concretezza, ma il cuore oggi ti porta altrove. Una persona ti manda segnali chiari: vuoi seguirli o ignorarli?

Toro

Giornata fragile. Una parola detta male o un ricordo improvviso può farti traballare. Se ti senti giù, non nasconderlo. Condividere è forza.

Gemelli

Ti senti di nuovo vivo, curioso, aperto. Un incontro può trasformarsi in qualcosa di più. Ma prima di lanciarti, chiediti se sei davvero pronto.

Cancro

Oggi ti senti più vulnerabile del solito. Non è debolezza, è lucidità emotiva. Prenditi cura di te e non dare tutto per scontato, soprattutto in amore.

Leone

C’è chi ti osserva da lontano e chi ti desidera da vicino. Giornata ricca di corteggiamenti e scambi intensi. Lascia spazio anche al gioco.

Vergine

Hai bisogno di pace, ma l’amore oggi ti mette davanti a una scelta difficile. Non puoi più far finta che vada tutto bene. Parlane.

Bilancia

Giornata che parte leggera ma prende una piega più seria. Un confronto può diventare rivelatore. Non scappare se l’altro si apre.

Scorpione

Ti senti in bilico tra entusiasmo e disillusione. Il cuore batte, ma la testa ha mille domande. Non serve decidere tutto subito.

Sagittario

Ti sei protetto a lungo, ma oggi qualcosa cambia. È come se il cielo ti dicesse: “Ora puoi fidarti di nuovo”. Ascolta quella voce.

Capricorno

Un momento di cedimento non è la fine del mondo. Anzi, ti aiuta a capire dove sei davvero. In amore, non sempre puoi controllare tutto.

Acquario

Hai voglia di novità, ma rischi di ferire chi ti è vicino se non sei chiaro. Sii onesto con te stesso prima ancora che con gli altri.

Pesci

Oggi l’amore si riaccende, quasi per caso. Un gesto semplice può avere un grande significato. Lasciati sorprendere, senza timori.

I consigli delle stelle

Il segno protagonista della giornata è il Pesci, pronto a lasciarsi travolgere da un sentimento autentico e inatteso. Attenzione invece al Toro, che potrebbe vivere un momento emotivamente difficile: meglio rallentare e prendersi cura di sé. Il consiglio per tutti: l’amore, oggi, non si forza… si riconosce.