Il 2022 si fa sempre più vicino. Scopriamo quali sono le previsioni per i segni zodiacali secondo l’oroscopo di Paolo Fox.

Come ogni Dicembre, l’arrivo sempre più prossimo del nuovo anno porta a chiedersi come saranno i mesi a venire. In tal senso, l’oroscopo è certamente un buon modo per avere un’idea su ciò che preserva il futuro.

E, come tutti sanno, uno tra i più famosi è senza alcun dubbio quello di Paolo Fox.

Scopriamo quindi quali sono le previsioni per il nuovo anno e quali sono gli aspetti a cui i vari segni dovranno prestare attenzione.

Ariete: un anno di rinascita

I nati sotto il segno dell’Ariete si troveranno a vivere un anno ricco di soddisfazioni, sopratutto se arrivano da un periodo negativo.

È infatti giunto il momento di ricostruirsi da capo e di riprendere in mano ciò che era stato perso per motivi esterni.

Il lavoro promette novità e nuovi inizi interessanti e pronti ad evolvere in modo positivo.

Quanto all’amore, invece, sarà meglio concentrarsi su nuovi arrivi in grado di portare novità piacevoli e stimolanti.

Toro: un 2022 da vivere con accortezza

Il 2022, secondo Paolo Fox, sarà un anno in cui i nativi del segno del Toro dovranno stare molto attenti. La concentrazione sarà infatti il loro punto di forza, importante per evitare errori che potrebbero causargli problemi sul lavoro.

Anche le relazioni avranno bisogni di uno sguardo più attento. All’orizzonte, però, si profilano incontri che potrebbero fare la differenza e donare ai più romantici, proprio quanto stavano aspettando da un po’.

Gemelli: un anno in cui coltivare la pazienza

I nati sotto il segno zodiacale dei Gemelli sono da sempre impazienti e bisognosi di novità costanti. Il 2022, però, sembrerà voler insegnar loro l’arte della pazienza. Chi attende risposte o novità eclatanti sul lavoro dovrà infatti attendere diversi mesi prima di raggiungere quanto sperato.

E anche l’amore sembrerà correre sugli stessi binari. Per questo motivo sarà molto utile lavorare sulla pazienza. Un aspetto nel quale sono carenti e che potrà tornare loro utile.

Cancro: un 2022 variegato

Il 2022, per i nativi del Cancro si presenterà come un anno ricco di stimoli ma anche vario per quanto riguarda gli alti e bassi.

Se sul lavoro ci saranno novità importanti ed in grado di fare la differenza, in amore ci si dovrà concentrare di più sul partner.

C’è infatti la possibilità che i rapporti più consolidati vadano incontro a qualche scossone dovuto a problemi interni. Comunicare, quindi, si rivelerà più importante del solito.

Leone: un anno in cui imparare ad attendere

Secondo Paolo Fox il 2022 sarà per i nati sotto il segno del Leone, un anno ancora una volta intriso di problemi da risolvere. Questa volta, però, la grinta e la voglia di agire per migliorare le cose potranno fare la differenza.

Anche in amore ci sarà da attendere un po’ per andare incontro a qualcosa di buono.

Con l’arrivo della primavera, però, si potranno notare i primi miglioramenti.

Vergine: un 2022 da vivere a più riprese

I nativi sotto il segno zodiacale della Vergine sono destinati a vivere un anno diviso in due fasi.

Nella prima parte del 2022 è infatti consigliato loro di attendere a muoversi e di far si che i tempi siano più maturi. Dalla primavera e ancor più dall’estate, potranno agire con maggior libertà.

Anche i nuovi incontri saranno più propizi, sopratutto per chi è alla ricerca ormai da un po’.

Bilancia: un anno in cui fare progetti

I nati sotto il segno zodiacale della Bilancia si troveranno a vivere un inizio anno ricco di incertezze e di punti da chiarire. Concentrarsi sugli stessi e lavorarci su li aiuterà ad arrivare a primavera con dei progetti in grado di vedere il futuro.

È infatti molto importante che imparino a pianificare ancor più di quanto non sono soliti fare. Evitare di ascoltare troppo gli altri si rivelerà risolutivo in tal senso. Cosa che si rifletterà molto an che in amore.

Scorpione: un 2022 ricco di sorprese

I nativi dello Scorpione vivranno un 2022 ricco di sorprese e di passi in avanti da fare per quanto riguarda i loro progetti. Per quanto non si parla ancora di ottenere chissà quali cifre, andranno incontro a grandi soddisfazioni lavorative che, pian piano, potranno condurli anche a miglioramenti dal punto di vista economico.

In amore dovranno sistemare alcune situazioni che se ben affrontate nei primi mesi dell’anno, li porteranno a far crescere la propria relazione.

Sagittario: un anno in cui lavorare sodo

Secondo Paolo Fox, il 2022 per i nati sotto il segno del Sagittario si trascinerà dietro ancora alcuni problemi da risolvere. Con la giusta forza e con un po’ di fantasia, si potrà però lavorare in tal senso in modo da ottenere degli ottimi risultati.

Un aspetto sul quale i nativi del segno dovranno lavorare al meglio e che consentirà loro di andare incontro ad una primavera in cui trarre finalmente i primi risultati di tanto lavoro. Cosa che varrà anche in amore.

Capricorno: un 2022 positivo

I nativi del Capricorno stanno per abbracciare un anno ricco di positività.

Se decideranno di impegnarsi e di lavorare a fondo sulle relazioni, potranno infatti chiarire problemi mai risolti e tornare finalmente a vivere in armonia con gli altri.

Anche sul lavoro ci saranno risvolti positivi e, dalla primavera, l’amore potrebbe migliorare al punto da farli sentire pienamente soddisfatti della propria vita.

Acquario: un anno che inizierà in sordina

I nati sotto il segno zodiacale dell’Acquario andranno incontro ad un anno particolare.

I primi mesi partiranno infatti in sordina, portandoli a dover attendere per ogni possibile risvolto positivo.

Evitando stress e tensioni inutili, potranno caricarsi al meglio per la primavera. Periodo in cui le cose inizieranno ad andare al meglio sia sul lavoro che in amore.

Pesci: un 2022 sorprendente

Per i nativi del segno zodiacale dei Pesci, il 2022 sarà un anno fortunato e ricco di stimoli.

Lavorativamente parlando ci saranno diverse opportunità di crescita che andranno colte al volo.

Anche l’amore sarà stimolante ed in grado di donar loro diverse soddisfazioni.

Chi ha dei progetti in atto da un po’ potrà finalmente vederli procedere, andando così incontro alla loro concretizzazione. Ciò che conta è imparare a riconoscere i propri limiti e vivere queste novità senza stancarsi troppo.

