Mancano sempre meno giorni: il Natale è in arrivo con le sue luci, la sua magia e i piccoli gesti che possono fare la differenza.

È bene pensare alle festività anche in modo eco-friendly. Scegliere regali green a impatto zero da mettere sotto l’albero è un gesto di consapevolezza e di rispetto per il mondo che ci circonda.

Un’idea regalo green arriva da 3Bee, la start up agri-tech fondata nel 2017 con l’obiettivo di tutelare le api dal rischio di estinzione e migliorarne la qualità di vita grazie all’utilizzo della tecnologia. “Regalare un alveare 3Bee” è il regalo più bello per l’ambiente: un gesto non solo utile, ma anche sostenibile e gustoso. Insieme, tu e la persona che riceverà il regalo, potrete seguire la crescita e lo sviluppo dell’alveare adottato e gustare direttamente a casa miele unico, 100% italiano e genuino.

Cinque buoni motivi per scegliere le api 3Bee

1. È un regalo sostenibile ed etico

È un’idea originale e diversa dal solito che lascerà a bocca aperta i tuoi cari! Con un solo gesto proteggi le api, sostieni il prezioso lavoro degli apicoltori oltre a stupire le persone che ami.



2. Aiuti l’ambiente e il pianeta

Proteggendo le api aiuti concretamente l’ambiente: cosa rimarrebbe del nostro pianeta senza questi importantissimi insetti che impollinano fiori e consentono alle piante di riprodursi? Pensa che un alveare in pieno sviluppo conta più di 60 mila api, le quali riescono a impollinare oltre 36 milioni di fiori in un anno. Non è sorprendente?

3. Sostieni una realtà apistica italiana e virtuosa

Il lavoro degli apicoltori è fondamentale perché si prendono cura quotidianamente delle api. Grazie ai dispositivi tecnologici 3Bee, gli apicoltori possono tenere sotto controllo lo stato di salute delle api 24/7 direttamente dal proprio smartphone, intervenire in modo tempestivo in caso di problematiche, limitarne la moria e programmare al meglio le loro attività in apiario. Oltre 300 sono gli apicoltori tecnologici di 3Bee presenti sulla piattaforma tra cui scegliere.

4. Gusti il miele prodotto dalle tue api

L’adozione dell’alveare dura un anno e include il miele prodotto dalle api adottate. Si tratta di un miele genuino, 100% italiano e proveniente da filiera controllata. Sul sito di 3Bee.com è possibile scegliere tra oltre 40 varietà di miele: miele di acacia, di rododendro, di sulla, di castagno e di lavanda sono solo alcuni esempi delle varietà disponibili.

5. Bastano pochi e semplici click

Ti basterà scegliere l’apicoltore, l’alveare, la fioritura da impollinare e quindi il miele. È possibile scegliere tra diversi piani di adozione e tra la consegna del certificato di adozione di persona oppure via mail. Il destinatario del regalo riceverà il certificato di adozione personalizzato e le credenziali per accedere all’app 3Bee dove potrà seguire regolarmente la crescita delle api grazie a foto e video caricati direttamente dall’apicoltore, mentre il miele verrà recapitato direttamente a casa.

Perché le api sono così importanti per l’uomo e per il pianeta?

Le api, volando di petalo in petalo per raccogliere nettare, polline, acqua e propoli, ricamano fili invisibili tra i fiori. Dalla loro azione quotidiana di impollinazione, del resto, dipendono quasi l’80% delle specie vegetali spontanee, che ammontano approssimativamente a 350 mila contro le sole 200 coltivate, e più del 70% del cibo che consumiamo ogni giorno. Quando parliamo di api, quindi, non possiamo non parlare di biodiversità.

Regalare l’adozione di un alveare 3Bee è il regalo perfetto per chi ama l’ambiente e la sostenibilità, e allo stesso tempo è una dolce sorpresa che dura nel tempo. Quest’anno stupisci chi ami con un regalo originale!

