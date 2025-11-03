Controlla subito nei cassetti di casa: questi orologi potrebbero valere una fortuna

Avete in casa orologi vintage? Aguzzate la vista perché ce ne sono alcuni che valgono una fortuna: scopriamo modelli e prezzi.

Gli orologi vintage sono molto ricercati tra i collezionisti e alcuni modelli valgono una fortuna. Ovviamente, come accade con altri oggetti come le monete, lo stato di conservazione influisce tanto sul prezzo, ma ci sono altri dettagli fondamentali che bisogna prendere in considerazione.

Quali sono gli orologi vintage che valgono di più?

Così come le Lire rare o le monete da 1 euro più ricercate, ci sono alcuni orologi vintage che possono davvero rappresentare un piccolo tesoretto. I collezionisti farebbero carte false per ottenere un Omega Speedmaster o un Bulova Accutron Spaceview, modelli che valgono una fortuna. Non parliamo di brand come Cartier o Rolex, che al solo nominarli evocano il lusso, ma di aziende accessibili anche ai comuni mortali.

Partiamo proprio dall’Omega Speedmaster Professional, nello specifico del numero di referenza 145.022. Prodotto tra il 1968 e il 1980, è un orologio piuttosto diffuso, che ha comunque una valutazione di mercato molto interessante, che può tranquillamente superare i 5mila euro.

Un altro modello degno di nota è il Breitling Navitimer Chrono-Matic, soprattutto se risalente agli anni Settanta. Se avete un raro esemplare in oro potreste guadagnare più di 10mila euro, mentre per gli altri siamo intorno ai 2mila euro.

Orologi vintage più ricercati dai collezionisti

Tra gli orologi vintage più ricercati dai collezionisti c’è anche il Memovox ideato da Jaeger LeCoultre. La sua particolarità? E’ stato uno dei primi a incorporare una sveglia senza l’uso di un altoparlante a batteria. Anche se quando è stato messo in commercio non ha riscosso grande successo, oggi il suo valore supera i 2.500 euro.

Se avete tra le mani un Bulova Accutron Spaceview, sappiate che è uno dei modelli più ricercati dai collezionisti. Si tratta, infatti, uno dei primi orologi a usare un movimento elettrico incentrato su un oscillatore diapason a batteria. Lanciato negli 1960 con varianti in acciaio od oro, oggi ha un valore che parte da 2mila euro.

Ovviamente, tra gli esemplari che fanno più gola c’è anche un Rolex, nello specifico il Datejust con referenze tipo 1601 o 1603. Le quotazioni crescono giorno dopo giorno, ma non sono mai inferiori a 5mila euro.