Bottiglie di plastica, il dilemma dei tappi: ecco perché separarli è fondamentale

Separare correttamente i tappi dalle bottiglie fa la differenza tra spreco e vero riciclo: ecco cosa sapere al riguardo.

Durante la raccolta differenziata, spesso si compie un gesto automatico: gettare bottiglie e tappi di plastica insieme, senza pensarci troppo. Eppure, questa semplice azione può compromettere il riciclo stesso dei materiali plastici. I tappi, infatti, hanno una composizione diversa dalle bottiglie e richiedono un trattamento separato per essere riciclati nel modo corretto.

Bottiglie di plastica e tappi: bisogna dividerli, ecco perché

Le bottiglie in plastica sono generalmente realizzate in PET, materiale leggero, trasparente e facilmente riciclabile.

I tappi – invece – sono composti in prevalenza da PE o HDPE, polietilene ad alta densità, più resistente e opaco. Quando i due materiali sono conferiti insieme, il processo di separazione negli impianti di riciclo si complica, rallentando la filiera e aumentando i costi. In alcuni casi, il materiale misto non può essere recuperato completamente e finisce per essere scartato.

Tappi di plastica

Un solo tappo pesa pochi grammi, ma incide, in modo significativo, se moltiplicato per milioni di pezzi. Riciclare correttamente permette non solo di risparmiare petrolio e ridurre le emissioni, ma anche di generare un valore economico concreto: circa 400.000 tappi corrispondono a 150 euro in materiale rigenerato.

Dalla raccolta solidale al riuso creativo

Negli ultimi anni, numerose associazioni, scuole e parrocchie hanno avviato progetti di raccolta dei tappi a fini solidali.

Il materiale selezionato è venduto ad aziende specializzate: il ricavato finanzia iniziative sociali come l’acquisto di carrozzine, attrezzature mediche e borse di studio.

Infine, i tappi trovano nuova vita anche attraverso il riuso creativo. Nei laboratori didattici , infatti, trasformati in giochi educativi, mosaici colorati, accessori e piccoli complementi d’arredo.