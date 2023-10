Continua il botta e risposta a distanza tra Grande Fratello spagnolo e Oriana Marzoli, “fatta fuori” dal reality. Nuova rivelazione.

Una battaglia destinata a proseguire ancora per diverso tempo quella tra Oriana Marzoli e il Grande Fratello spagnolo. La donna è stata “fatta fuori” ma non manca la polemica sulle modalità e le motivazioni. Spicca, in queste ore, un durissimo sfogo della modella, e fidanzata di Daniele Dal Moro, nel quale si menziona anche un pastiglia che le sarebbe stata data per farla stare tranquilla.

Oriana Marzoli contro il GF spagnolo

Non è ancora ben chiaro cosa sia accaduto tra la Marzoli e la produzione del Grande Fratello spagnolo ma certamente la situazione di tensione è destinata a durare. In modo particolare, la modella ha sfogato tutta la sua rabbia spiegando cosa le sarebbe accaduto prima dell’addio al reality.

“Dopo il confessionale io sono tornata in casa! Se avessi abbandonato non sarei tornata in casa con gli altri. Loro si dimenticano di come sono andate le cose? E poi c’è stata anche una pillola. Balle e anche balle”, ha detto Oriana sfogandosi su Instagram.

“Dopo quel momento in confessionale che hanno mostrato, io sono uscita a parlare con loro attraverso la porta della produzione. Poi mi hanno dato una pillola da mettere sotto la lingua perché secondo loro ero ‘nervosa e ansiosa’ e dopo la conversazione ho rimesso il mio amato microfono e sono tornata in casa, per provare il ballo. Ci sono le immagini, c’è l’orario che lo mostra, e l’audio mentre provo e dico a Gustavo e Marta che la pillola che mi hanno dato mi faceva girare la testa. Accuse? Questa è la verità. E nel filmato si vede come stavo”.

Successivamente la Marzoli ha spiegato come la produzione l’abbia buttata fuori: “Sono profondamente ferita da tutto quello che hanno detto su di me, da come avrebbero voluto lasciarmi, ma sono forte e la verità viene sempre alla luce”.

Di seguito anche un filmato condiviso in un post su X da un fan della modella nel quale si intuiscono le spiegazioni date dalla donna: