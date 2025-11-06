“Ore 14” Rai 2: guida ai contatti ufficiali per parlare con la redazione o con Milo Infante

Vuoi segnalare un caso a “Ore 14” su Rai 2: ecco tutti i contatti ufficiali per scrivere alla redazione o a Milo Infante in modo diretto.

“Ore 14” è un programma di approfondimento di cronaca in onda su Rai 2 dal 26 ottobre 2020, condotto da Milo Infante. In ogni puntata vengono analizzati i principali casi di cronaca nera italiana, con il supporto di inviati, opinionisti e professionisti come avvocati, medici legali e pubblici ministeri. D

Dal 12 giugno 2025 è in onda anche “Ore 14 Sera”, la versione in prima serata del programma, accolta con grande successo di pubblico. Sapevate che è possibile mettersi in contatto con la redazione o direttamente con il conduttore. Ecco come fare.

Come contattare la redazione di “Ore 14”

Per avere informazioni o segnalare un caso alla redazione di “Ore 14”, è possibile scrivere una email tramite un form dedicato nel sito della Rai. In alternativa, si può chiamare il Numero Verde gratuito 800.93.83.62. Questi canali permettono di comunicare direttamente con il team che lavora al programma, fornendo un accesso semplice e immediato per il pubblico interessato.

Inoltre, Rai consente di interagire con molte delle sue redazioni anche tramite gli account social ufficiali dei programmi. Questi spazi social possono rappresentare un altro modo utile per seguire gli aggiornamenti e per partecipare alla vita del programma, anche in tempo reale.

Come contattare direttamente Milo Infante

Chi desidera parlare direttamente con il conduttore Milo Infante o con uno degli opinionisti che partecipano al programma “Ore 14”, può farlo scrivendo un’email all’indirizzo [email protected]

oppure compilando il form disponibile sul blog personale del conduttore.

Questi strumenti rappresentano un’opportunità per i telespettatori più coinvolti di dialogare direttamente con chi è al centro della trasmissione e contribuisce quotidianamente al racconto dei fatti di cronaca. Il programma in onda su Rai 2 – soprattutto nella sua versione serale – ha ottenuto ottimi riscontri di audience.