Ergastolo ai fratelli Bianchi: questa la sentenza del Giudice per l’omicidio di Willy Monteiro, morto nella notte tra il 5 e il 6 settembre.

Ergastolo a Marco e Gabriele Bianchi per l’omicidio di Willy Monteiro. 23 anni per Francesco Belleggia e 21 per Mario Pincarelli, anche loro coinvolti nella morte del giovane ragazzo avvenuta nella notte tra il 5 e il 6 settembre del 2020. Questo hanno deciso i giudici della Corte d’Assise di Frosinone che hanno praticamente accolto ogni richiesta dell’accusa che voleva l’omicidio volontario.

Willy Monteiro, la sentenza sull’omicidio

Alla fine la giustizia ha fatto il suo corso. Ergastolo ai fratelli Bianchi per l’omicidio Willy Monteiro, morto nella notte tra il 5 e il 6 settembre. Pena più leggera per gli altri due imputati: 23 anni per Francesco Belleggia, 21 per Mario Pincarelli.

Ad assistere alla pronuncia della sentenza, Lucia e Armando – genitori del povero ragazzo – e la sorella Mirella. Il padre di Willy ha espresso qualche parola per l’esito della vicenda: “Sentenza giusta ma il dolore resta infinito”. Gli imputati, invece, presenti nella cella di sicurezza, non hanno colto bene la sentenza e hanno gridato e imprecato prima di essere allontanati dagli agenti della polizia penitenziaria.

Come riportato dal Corriere della Sera, al termine della pronuncia della sentenza, il pubblico ministero Giovanni Taglialatela ha espresso la sua soddisfazione per il verdetto: “È quello che speravamo in relazione al lavoro svolto, ma sappiamo che il giudizio poi si presta a delle variabili e il fatto aveva un contesto e delle sfumature che potevano dare adito a una diversa valutazione. Tuttavia le prove che avevamo prodotto erano, a nostro avviso, assolutamente sufficienti e più che fondate per chiedere quello che abbiamo chiesto”.

Si chiude, così, la tragica vicenda che portà all’assassinio di Willy Monteiro, giovane aiuto cuoco preso a calci e pugni a Colleferro nella notte tra il 5 e il 6 settembre del 2020.

