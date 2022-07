Alessandra De Camilli e Tommaso Carollo sono stati travolti dal crollo del ghiaccio della Marmolada: lei è rimasta ferita mentre lui è morto.

Una tragedia che continua a provocare dolore, quella della Marmolada in cui, tra feriti e morti – tra cui sembra esserci anche un bambino -, il bilancio si è fatto pesantissimo. Tra le vittime, anche Tommaso Carollo, 48enne, rimasto coinvolto insieme alla sua dolce metà, Alessandra De Camilli. Proprio la donna, in queste ore, non ha retto alle emozioni e alla tristezza e ha voluto condividere un messaggio per il suo compianto uomo.

Marmolada, il messaggio emozionante di Alessandra De Camilli

Dopo l’identificazione delle prime vittime a seguito del crollo di un ghiacciaio della Marmolada, ecco apparire anche il nome di Tommaso Carollo. L’uomo si trovava sul posto insieme alla sua compagna Alessandra che, per fortuna, è rimasta solamente ferita ma che adesso, oltre a dover curare il suo corpo, dovrà anche occuparsi del suo cuore e della mente avendo perso la sua dolce metà.

“Grazie di tutti i messaggi che mi avete mandato e che mi state mandando, risponderò. A tutti appena riuscirò ad usare il telefono. Sto malissimo ma sono viva. Grazie di essermi vicini”, erano state le sue prime parole sui social.

Poi, la dedica appunto al suo Tommaso che ha fatto emozionare tutto il web: “Ti amo Tommaso. Sempre e per sempre”, con tanto di scatto tenero col suo compagno. Un’immagine che non può che evocare sentimenti contrastanti per un rapporto che è stato spezzato, ingiustamente, troppo presto…

Di seguito il post di Alessandra De Camilli su Instagram:

