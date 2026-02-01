Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026: dove vederle e come cambia la programmazione TV

Scopriamo dove vedere le Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 e come cambia la programmazione televisiva.

Tutto pronto per le Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. Gli atleti sono pronti a sfidarsi e i tifosi più fortunati non vedono l’ora di assistere dal vivo alle gare. Ovviamente, anche la macchina televisiva è pronta per trasmettere tutte le sfide: vediamo dove vederle e come cambia la programmazione TV.

Olimpiadi Milano Cortina 2026: cambia la programmazione TV

Quanti non hanno la fortuna di assistere al vivo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, potranno vedere tutte le gare in televisione. Le Reti interessate sono al lavoro da tempo per garantire una programmazione TV completa, che consenta ai telespettatori di godere al massimo dei Giochi, anche se a distanza. Ovviamente, ci saranno importanti cambiamenti nei palinsesti. Ma, procediamo con ordine.

Dal 6 al 22 febbraio, le Olimpiadi verranno trasmesse integralmente in streaming sulle piattaforme HBO Max e Discovery+ con Eurosport. Dall’hockey sul ghiaccio al pattinaggio di figura, passando per lo slittino, lo sci e il curling: sono 16, in totale, le discipline che vedranno impegnati atleti di tutto il mondo. Non verranno mostrate solo le gare e gli allenamenti, ma ci saranno anche racconti sugli sportivi e interventi e commenti di opinionisti ed ex professionisti.

Eurosport 1 ed Eurosport 2 si dedicheranno del tutto a Milano Cortina 2026, dalle prime gare del giorno agli ultimi approfondimenti serali, e trasmetteranno in diretta i 116 eventi da medaglia. Quotidianamente verranno allestiti tre studi live: Mountain Zone, alle 12, dalla WBD House di Cortina, Half-Time Livigno, alle 18 dallo Snow Dome e Notte Bianca Milano, alle 23 da Casa Italia.

Olimpiadi Milano Cortina 2026: la programmazione Rai

I palinsesti cambiano anche per la televisione di Stato. Il 6 febbraio, a partire dalle ore 19:50, Rai 1 trasmetterà la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026. Tutti gli altri avvenimenti, invece, andranno in onda su Rai2. Cambia l’intera programmazione, a eccezione degli spazi informativi del Tg2.

Sono tre gli appuntamenti fissi: Mattina Olimpica (dalle 8:45), TG Olimpico (alle 11:30, 15, 17 e 19) e Notti Olimpiche. Poi, durante la notte e fino alle 8 di mattina verrà trasmesso un best of della giornata sportiva appena trascorsa. Inoltre, tutti i pomeriggi Gabriele Corsi condurrà in diretta da Livigno un breve quiz-show. Ovviamente, l’intera programmazione sarà disponibile pure on demand su RaiPlay e per quattro ore al giorno su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre).