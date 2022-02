Una storica doppietta per le azzurre che hanno conquistato la medaglia d’argento e di bronzo sullo sci, a Pechino.

Un risultato straordinario, reso ancora più speciale da una doppia vittoria. L’italiana Sofia Goggia ha conquistato la medaglia d’argento in Discesa e, subito dopo, Nadia Delago si guadagna un bel bronzo. Le due campionesse hanno regalato una doppietta che ha onorato l’Italia.

Sofia Goggia e Nadia Delago: doppietta storica a Pechino

Come riporta Fan Page: “Dopo una giornata avara di soddisfazioni per l’Italia (qui i risultati delle gare di ieri) questa undicesima giornata olimpica si apre con l’impresa storica di Sofia Goggia che, a 23 giorni dal grave infortunio, conquista la medaglia d’argento in Discesa dietro solo ala Suter. A rendere ancora più storica questa gara per gli azzurri arriva anche il bronzo centrato da Nadia Delago. Solo settima l’Italia del Biathlon maschile nella staffetta 4×7.5 km. In totale ci saranno 24 atleti azzurri impegnati nelle varie discipline, nei singoli e a squadre. Anche il Curling maschile di scena con la sfida agli USA per il 10° turno di Round Robin.”

Sofia Goggia occupa il secondo gradino del podio e Nadia Delago ha rinforzato questo risultato, rendendo il tutto ancora più magico in queste Olimpiadi invernali.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG